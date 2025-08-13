¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ïº£²Æ¤â°ÜÀÒÀèÃµ¤¹¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤ÎºÆ³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«¡¡ºòµ¨Åß¤Î²ÃÆþ¤Ç8¥´¡¼¥ëµó¤²¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò»Ø´ø´±¤¬Ç®Ë¾
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤òº£²ÆºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Øthe Telegraph¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ê¤Çµï¾ì½ê¤ò¼º¤¯¤·¤¿¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥ô¥£¥é¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£È¾Ç¯´Ö¤ÎºßÀÒ¤Ê¤¬¤é¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢8¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Î¥ô¥£¥é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¤¿¡£
º£²Æ°ìÅÙ¥Ñ¥ê¤ËÌá¤Ã¤¿¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤À¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤â°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤È¤Î´Ø·¸¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ô¥£¥é¤Ï¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤òºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¤¬Æ±Áª¼ê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È´°Á´°ÜÀÒ¤ÎÎ¾Êý¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ô¥£¥é¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤¿¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Îµî½¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£