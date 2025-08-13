俳優パク・ソジュン、デビュー14周年に1億ウォン寄付…小児がん患者を支援「受けた愛に恩返し」

俳優パク・ソジュンが、デビュー14周年を迎え、1億ウォン（約1070万円）を寄付した。

パク・ソジュンは8月12日、自身のSNSに「Debut 14周年自祝。お祝いしてくださった方々に心から感謝します。当時は若く、今は成熟していく途中。これからも“ing”であり続けられることを願って」という文章とともに、写真を投稿した。

公開された写真には、デビュー当時から現在までパク・ソジュンが演じてきたさまざまなキャラクターの姿が収められており、注目を集めた。

特にパク・ソジュンは、デビュー14周年を記念し、これまで受けた愛に報いたいとして寄付証明書も公開。小児がんと闘う患者のため、サムスンソウル病院に患者幸福基金として1億ウォンを寄付し、善意な影響力を発揮した。

なお、パク・ソジュンは2011年、バン・ヨングクの『I Remember』ミュージックビデオでデビュー。以降、ドラマ『ドリームハイ2』、『キルミー・ヒールミー』、『彼女はキレイだった』、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』、『梨泰院クラス』、『京城クリーチャー』や、映画『ビューティー・インサイド』、『ミッドナイト・ランナー』、『ドリーム〜狙え、人生逆転ゴール!〜』、『マーベルズ』などに出演し、人気を集めてきた。

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。