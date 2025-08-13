56ºÐÌÖÉÍÄ¾»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£1985Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢85Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·ÝÎò40Ç¯¤ÎÆ±´üÀ¸Ë§ËÜÈþÂå»Ò¡Ê56¡Ë¤È¾¾ËÜÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤È3¿Í¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£3¿Í¤È¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤ÈÆü¤Ë¤Á¡¢¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤Ï¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÖÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¸þ°æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¡Ä¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤ÆÇú¾Ð¤·¤¿¡£ÌÖÉÍ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ë¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¸þ°æ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ë¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ÆÌÖÉÍ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼ÁÌä¡£ÌÖÉÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄÊÑ¤«¤Ê¡×¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£