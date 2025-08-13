マルシア、娘のメッセージに涙「うれしいよね」 孫を溺愛しすぎ“愛あるクレーム”も「10万円分もの洋服を…」
歌手・タレントのマルシアが、13日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。元夫・大鶴義丹との間に生まれた長女・弥安さんからサプライズで寄せられたメッセージに、涙をこぼした。
【写真】「孫活中」愛しの初孫と2ショットで“おばあちゃんの顔”をのぞかせるマルシア
弥安さんのメッセージとして「私が小さい時は、おばあちゃんが面倒を見てくれていて、ママが仕事から帰って来るのを、夜中まで待っていた記憶があります」と読み上げられると、マルシアは顔を手で覆う仕草を見せた。「家では、台本を見ながら、漢字やアクセントの辞書を開いて、1個ずつルビを振って、いつも勉強をしていました」と続けられると、マルシアは目頭を押さえた。
さらに「困っていることもたくさんあります。まず娘にスポーツドリンクばかり与えないでほしいです」「娘の洋服を買いに行くと、10万円分も高級なものを買ってきます」などといった愛あるクレームも。最後には「最後に…お願いだから、炊飯器を買ってほしい。今ママは一人暮らしだから、1合しか炊けないモノで。私たちが東京に行った時に困るから！ていうか、自炊をまったくしないよね？そんなママが心配なので、イケメンで料理ができる若い彼氏を作ってほしいです」と締めくくられた。
メッセージが読み上げられた後、マルシアは「なんかうれしいよねー。なんか…なんで泣いたんだっけ？」と笑いを交えながら回顧。「（涙を流した理由は）夜中まで待っていたって。ひと昔は、すごく遅くまで番組をやっていたので、帰るのが遅くなっていたので。まさか、待っていたとは思わなかった。ごめんねーありがとう」と呼びかけていた。
