57ºÐ¡¦»³ËÜ·½°í¡¢¥È¥è¥¿¡È¹âµéSUV¡ÉÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡¡¡È¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¡É°¦¼Ö¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¾Ò²ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü»³ËÜ·½°í ¤±¤¤¤Á¤ç¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿70Ëç°Ê¾å¡ÛÉð¹ü¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª»³ËÜ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¿··¿¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡»³ËÜ¤ÏºòÇ¯7·î¡¢ºÊ¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤ËÆâ½ï¤Ç¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡Ö¡ÚÇ¼¼Ö¡Û¥é¥ó¥¯¥ë250¤¬¤ä¤Ã¤ÈÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª1Ç¯8¥ö·îÂÔ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡ÚÀ¾Ìî¤¬ÌÀ¤«¤¹ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡Û¡×¤ÈÂê¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±¿Å¾¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËÀ¾Ìî¤ÈµÁÊì¤Î¤¢¤ä¤³¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÇ¼¼Ö¤Þ¤Ç¡Ö1Ç¯È¾ÂÔ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢ºòÇ¯²Æ¤´¤í¤ËÀ¤´Ö¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£²¼¼è¤ê¤Ê¤·¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Í¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¡£»äÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È²øëÃ¤ÊÍÍ»Ò¡£¼Ö¤Î²Á³Ê¤òÃÎ¤ê¡Ö¤É¤³¤Ë¤¢¤ó¤Î¡Ê¤ª¶â¡Ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¤¤ï¤¯¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÁêÅö¤ÊÃÍÃÊ¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢°¦¼Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö²¶¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¼Ö¤Î¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½é¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¡¢¼Ö¤ò3Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬È¯Çä¤·¤¿¿Íµ¤SUV¥â¥Ç¥ë¡£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê520Ëü±ß¤«¤é735Ëü±ß¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤¬545Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉôÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
