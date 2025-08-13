演歌歌手の丘みどり（41）が、「限界を迎えたのだ」とつづり、入院していたことを明かした。

【映像】入院中の丘みどり＆3歳長女との親子ショット

10日に更新したブログで、丘は「世間は三連休 お盆休みもあってどこも人が多いんだろうなぁ ここからじゃ全然わからないけどね。笑 日曜の病院は寂しくなるほど静か。この地球から誰もいなくなったんじゃないかって真剣に思えるくらい静か。そう、私は今入院中。こんなこと言うと心配かけるだけだから絶対言わないようにしようと思ってたのになぁ。ごめん。暇すぎた。笑 ブログ更新したくても何も変化のない日々過ぎて限界を迎えたのだ。先に言っておきますが絶対に心配しないでください！大袈裟じゃなく私はスーパー元気。悪さをしていた物を喉から取っただけ。それだけの事だから本当に大丈夫！経過もとっても順調」と、入院していることを報告した。

12日の投稿では、「娘との今朝のテレビ電話〜『ママ今日退院できるかも！この後の検査でお医者さんがいいよって言ったら退院するね』『たいいんとか私のわからない言葉使わないで普通に、お家に帰るねっ。って言ってくれない？？』と言われました。笑 いやいや、めっちゃ意味わかってるやんとツッコミました。退院できますように」と、3歳長女とのエピソードを紹介し、点滴を打っている入院中の姿を公開している。

一連の投稿には「内容を読んで心配しないわけがない。のどは歌手の命です。早く治りますように」「待っているミニみどりちゃんのためにも きょう、退院できますように！！」など、心配や励ましのメッセージが数多く寄せられている。

その後、更新したブログでは「本日無事に退院できました！しばらく安静な生活が続きますが両国コンサートを万全な状態でできるようしっかり頑張ります！！」と、退院したことを報告し、9月6日に開催予定のデビュー20周年記念公演への意気込みを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）