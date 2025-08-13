シンガーソングライターの井手綾香（32）が13日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を妊娠したことを報告した。すでに安定期に入っている。

井手は「ワンマン開催決定!!＆ご報告」として投稿。「10/19(日) BLUE Enoshimaでグランドピアノ弾き語りワンマンライブを開催します」とワンマンライブを告知。そのうえで「そしてもうひとつ皆さんにお伝えしたいことがあります。お腹の中に、小さな命を授かりました」と第1子妊娠を報告した。

「無事、安定期に入りましたのでご報告させていただきます。ただ、こればかりは最後まで何があるかわからないこと。ずっと不安と隣り合わせではありますがーそれでも、お腹の中の子と2人で歌えるこの奇跡の瞬間をじっくり味わってみたい。自分の内側から語りかけるように、故郷を感じる海辺のライブハウスで、自然体で歌を届けてみたい」と記した。

「そして何より、順調に出産を迎えることができれば、しばらくライブはお休みになります。だからこそ、産休・育休前の最後のワンマンライブを開催することに決めました」と説明。「タイトルは『inside』いまの私にしかできない音楽を、いま、届けたいと思っています。ぜひ、この一夜を一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

井手は今年3月、「この度、井手綾香は結婚いたしました」とウェディングショットを公開。「3/22家族や友人に囲まれて結婚式を挙げました」と報告していた。