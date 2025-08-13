J¡¢55²óÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥é¥¤¥ô¤òÀ¹Âç³«ºÅ¡£Ç¯Ëö¡ãÊü²ÐËâÂçË½Ç¯²ñ¡ä¡õÇ¯»Ï¡ãNEW YEAR’S LIVE¡ä¤âÈ¯É½
8·î12Æü¤Ë55²óÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤ò·Þ¤¨¤¿J¤¬¡¢8·î11Æü¡¢12Æü¤Î2Æü´Ö¡¢½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ç¥é¥¤¥ô¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¤½¤ÎµÇ°Æü¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£Æ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«¿È½é¤ÎËÜ³Ê¼«ÅÁ¡ØMY WAY¡Ù¤Î²ñ¾ìÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤Ï²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
12Æü¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ëMC¤Ç¤Ï¡¢¼«ÅÁ¡ØMY WAY¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¸½¼Â¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¤Ê¤ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤Ç¯Ëö¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÊü²ÐËâÂçË½Ç¯²ñ¡ä¤ò12·î30Æü(²Ð)½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¤Ë¤ÏLIQUIDROOM¤Ë¤Æ¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥ô¡ãJ 2026 NEW YEAR¡ÇS LIVE -Fire of Hope-¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
J¤Ïº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¡¢9·î¡Á10·î¤Ë¤Ï¥½¥íºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLAZING NOTES¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ê4ÅÔ»Ô7¸ø±é¡Ë¤ò³«ºÅ¡£11·î¤Ë¤ÏLUNA SEA¤ÎJ¤È¤·¤Æ¡ãLUNATIC FEST. 2025¡ä¤Î³«ºÅ¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£
¼Ì¿¿¡ýÅÄÊÕ²Â»Ò
¢£¡ãJ LIVE TOUR 2025 BLAZING DAYS ¶- Re BEAST -¡ä
9·î12Æü(¶â) Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¡Ê³«¾ì18:15/³«±é19:00¡Ë
9·î13Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¡Ê³«¾ì17:15/³«±é18:00¡Ë
9·î23Æü(²Ð½Ë) Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY¡Ê³«¾ì16:15/³«±é17:00¡Ë
9·î28Æü(Æü) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°THE BOTTOM LINE¡Ê³«¾ì16:15/³«±é17:00¡Ë
10·î5Æü(Æü) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa¡Ê³«¾ì16:15/³«±é17:00¡Ë
10·î11Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡Ê³«¾ì17:15/³«±é18:00¡Ë
10·î12Æü(Æü) Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO¡Ê³«¾ì16:15/³«±é17:00¡Ë
³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¢£¡ãJ 2025 Êü²ÐËâÂçË½Ç¯²ñ¡ä
12·î30Æü(²Ð) Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST (³«¾ì16:15/³«±é17:00)
¢£¡ãJ 2026 NEW YEAR¡ÇS LIVE -Fire of Hope-¡ä
1·î10Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦LIQUIDROOM *F.C.Pyro.²ñ°÷¸ÂÄê (³«¾ì17:15/³«±é18:00)
1·î11Æü(Æü) Åìµþ¡¦LIQUIDROOM (³«¾ì16:15/³«±é17:00)
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖF.C.Pyro.¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
https://fcpyro.jp/
¢£J ½é¤ÎËÜ³Ê¼«ÅÁ¡ØMY WAY¡Ù
8/12¤è¤êÁ´¹ñ°ìÀÆÈ¯Çä³«»Ï
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125343006/
¢¡J OFFICIAL SITE
¢¡J OFFICIAL INFO X
