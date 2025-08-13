ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。

初回先頭は初先発の右腕メデロスと対戦。フルカウントからの７球目、外角低めのシンカーを見極めて四球で出塁。続くベッツの死球で二塁へ進み、フリーマンの右飛で三塁へ。４番Ｔ・ヘルナンデスの左前打で先制のホームを踏んだ。

直後に先発シーハンが一死後、四球から３連打で２失点、さらに遊ゴロの間に３点目を失った。

ラッシングの２号２ランで３―３の同点となった２回二死無走者はストレートの四球。

３―５の５回一死無走者は２番手の左腕チェフィンのカウント２―１からの４球目、内角高めのシンカーを打ち上げ、一飛に倒れた。しかし、続くベッツ、フリーマン、Ｔ・ヘルナンデスの３連打で３―４とし、マンシーが死球を選び二死満塁。パヘスの押し出し四球で５―５の同点。

まさかのプレーが飛び出したのは５―５の６回無死一、二塁だった。４番手の左腕バークのカウント２―２からの５球目、外角の９７・１マイル（約１５６・３キロ）のフォーシームにバットを合わせてはじき返した。中堅へ抜けようかというライナーは二塁ベース右にシフトしていた遊撃・ネトが捕球するとベースを踏んで一塁へ送球。一走ラッシングは戻れずトリプルプレーとなった。大谷もぼう然だ。