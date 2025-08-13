¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹µåÃÄ»Ë¾å8ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼Ã£À®¡ªÍ··â¥Í¥È¤¬·Ú²÷¼éÈ÷¤Ç¥¢¥¦¥ÈÃ¥¤¤ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤ÏÊòÁ³
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇµåÃÄ»Ë¾å8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡5¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç4ÈÖ¼ê¡¦¥Ð¡¼¥¯¤¬Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í··â¼ê¡¦¥Í¥È¤¬²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥È¤Ï°ìÎÝ¤ØÅ¾Á÷¡£°ìÎÝÁö¼Ô¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÎÝ¼ê¡¦¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£»°½Å»¦¤¬´°À®¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÂçÃ«¤â¤Ü¤¦Á³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµåÃÄ¹Êó¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°½Å»¦Ã£À®¤ÏµåÃÄ»Ë¾å8ÅÙÌÜ¤Ç2023Ç¯8·î18Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï°ÊÍè¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»°½Å»¦¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯9·î24Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç9²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥í¥Ï¥¹¤¬»°¥´¥í¤Ç»°½Å»¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£