歌手の工藤静香さんが2025年8月12日、ライブの打ち上げがあった際のエピソードをインスタグラムで明かし、長居せず帰宅した理由が「ストイックですごい」などと驚かれている。

「みんなはまだ飲んでるかな？笑」

工藤さんはライブツアー「Shizuka Kudo Live Tour 2025」を開催中で、インスタでは、8月11日の北海道・帯広公演を無事終えたことを報告した。「今日もまたとても明るい優しい雰囲気の中で、皆さんと共有できる時間がとても嬉しかったです」などと感想を伝えている。

続けて「そして今日は中打ち上げ！」としながら、自身は先に切り上げたとして、理由を下記のように明かした。

「もっと長く居たかったけれど、ホテルに帰ってから用事があったのと、あと何より大勢の場で話すときに、大きな声を出すのが喉によくないので、私は先にホテルへ みんなはまだ飲んでるかな？笑」

投稿ではステージ上で歌う動画のほか、打ち上げ会場で関係者らとともに和気あいあいと机を囲み、工藤さんが端まで歩いて1人1人と乾杯する場面も公開された。

投稿のコメント欄には、「打ち上げ楽しそう〜」「喉のケアのために一足早く戻るのもプロの証ですね」「本当にプロ根性ですね！のど、大切ですもんね」「ストイックですごいと思います」「しーちゃんのプロ意識に脱帽です」といった声が寄せられている。