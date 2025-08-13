U/MUSIC × International Gallery BEAMSによるコラボTシャツが登場。第3弾のテーマは“ROCK”
2025年よりスタートした〈U/MUSIC（ユーミュージック）〉と〈International Gallery BEAMS〉によるコラボレーションプロジェクト“UNDERSONG（伴奏）”が、いよいよ最終章を迎えます。世界を代表する音楽企業〈UNIVERSAL MUSIC〉が展開するファッションライン〈U/MUSIC〉と、独自の審美眼でカルチャーを発信する〈International Gallery BEAMS〉が手を組み、2025年春夏シーズンを3つのカテゴリー「POP」「HIP HOP」「ROCK」で彩ってきました。
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
第1弾ではレディー・ガガ、ビリー・アイリッシュ、オリヴィア・ロドリゴを、第2弾ではナズ、デ・ラ・ソウルをフィーチャー。そして最終章となる第3弾のテーマは「ROCK」。時代を超えて音楽シーンに影響を与え続けるジョン・レノンとセックス・ピストルズという2組のアーティストをモチーフに、インパクトのあるグラフィックTシャツ4型をラインナップします。全アイテムにはパウダー加工を施し、ヴィンテージTシャツのような独特の風合いと着心地を実現しました。
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
発売日は8月15日（金）。同日19:00〜21:00には〈ビームス 六本木ヒルズ〉にてローンチイベントも開催されます。〈DJ HASEBE〉によるDJプレイや、来場者先着でプレゼントされる“UNDERSONG”オリジナルプレイリスト入り『ミュージックキーホルダー』、そしてレコードのような見た目の〈Donuts Record〉スペシャルドーナツなど、音楽とファッションを体感できるコンテンツがそろいます。
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
3シーズンにわたり、ジャンルの異なる音楽カルチャーをファッションに昇華させた“UNDERSONG”。その締めくくりとなる「ROCK」コレクションは、音楽を愛するすべての人に捧げる一着です。
U/MUSIC × International Gallery BEAMS
『別注 グラフィックTシャツ』
カラー:ホワイト、ブラック(ジョン・レノン)、イエロー、サックス(セックス・ピストルズ)
サイズ:S、M、L
価格:1万3,200円(税込)
発売日: 8月15日(金)
問い合わせ店舗:インターナショナルギャラリー ビームス(03-3470-3948)
販売店舗: International Gallery BEAMS レーベル展開店舗(一部店舗を除く)、 ビームス公式オンラインショップ
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
Courtesy of U/MUSIC × International Gallery BEAMS
