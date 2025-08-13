小説『神の汚れた手』など多数のベストセラーで知られる作家・曽野綾子さんが、2025年2月に逝去されました。曽野さんは小説のほか、近年では老いについてのエッセイも手掛けていました。そこで今回は、老いを充実させる身辺整理の極意についてまとめられた著書『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】豊かな老いへの知恵溢れる、身辺整理の極意。曽野綾子『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』

* * * * * * *

仕事の片手間に料理をする理由

私の本業は作家なのだが、私はほとんど毎日、仕事の片手間に料理をする。

他人に理解していただきやすい理由としては、コンピューターの前に長く座っていると、体、ことに背骨によくない、と言われているからだ。立って歩き廻れば、確かに血の巡りもよくなるだろう。

しかしどうもそれだけの理由で料理をしているのではない。私の道楽のような欲求の中に、家の中にある食材をすべて使い切りたい。それもできることなら、うまく調理して食べてしまいたい。

その結果、冷凍庫、冷蔵庫、食材置き場などにあるものをきれいに整理してしまいたい、という実に不純な複数の動機があるからのような気がする。

おいしいものを食べるのが最上の方法

若い頃の私は、ほしければ冷蔵庫いっぱいに材料を買い込み、それを新鮮なうちに使い切る才覚には欠けていた。しかも50歳くらいまでの私は、母からもお料理学校などからも料理を習ったこともなく、手早く食事を作るという技術もなかった。

それがいつの間にか調理が実に手早くできるようになったのは、私が仕事柄、時々外食をして、専門家の作った料理を食べさせてもらう機会が多かったからである。料理を学ぶには、おいしいものを食べるのが最上の方法だ。

中年以後になって、私はものでも人間の才能でも使い切ることをみごとと感じるようになっていた。ちょっとした眼、知識、そのものの存在をいとおしむ心があれば、活用したいと思うようになる。あらゆる人には必ずそれなりの特異な才能があって、それをうまく役立ててもらえば社会全体が得をするのである。どんな食材も、腐っていない限り必ずおもしろく使える。

そのヒントを与えてくれたのは、料理人の作ったお料理や世界の田舎のはての貧しい人々のご飯を私が食べたからである。私は先進国のぜいたくな暮らしにふれる機会はあまりなかったが、途上国で働くカトリックのシスターたちを経済的に支えるＮＧＯに40年近く加わっていたので、アフリカの農民たちの食料事情もよく知っていたのである。

畑から食卓まで

料理を作るようになると、私は自宅の庭の畳5、6枚ほどの土地に、サラダ菜やトマトやミョウガなどを植えるようになった。海の傍の別荘はもともと農村だったところなのでそこには蜜柑の木を植え、100平米近い畑を作ってタマネギやジャガイモなどを採るようになった。採りたてのタマネギを、かつおぶしのお出汁の中で、姿のまま煮るお料理などは、手抜き料理の最たるものだが、食材の新しさでお客さまに評判がよかった。

私は世の中のすべてのことの源から最後まで見たいと思ったのだ。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

アフリカで親子丼を作ると言えば、自分で手を下す技術はないが、作業は生きた鶏を殺すことから始めねばならない。野菜も同じであった。種を蒔き、間引き、収穫する。自分でやってみて初めて、私は農を業とする人たちの仕事と技術に改めて深い尊敬を覚えた。マーケットの冷蔵された場所にラップに包まれて売っている野菜や肉だけを見ていると、自分がこの地球の営みの中に組み込まれて生かされている仕組みがわからないような気がした。

その流れが生命そのものなのであり、私は生命の破片一つもムダにはしたくないような気がして、いよいよ「手抜き料理」に励むようになったのである。

日本は実に豊かな選択のできる国

しかし大きな口はきけない。私の性格の中に、「ああ、めんどくさい」「どうしたら簡単にできるだろう」という料理人としては基本的な誠実さに欠けるところがある。

かつおぶしのお出汁をていねいに取る時もあるが、粉状の調味料を使ってごまかす日もある。日本はそのどちらの道も可能という、実に豊かな選択のできる国なのである。

東京生まれの私が、昨今では12月にフキノトウを探して見つけている。海の家では、7月にセミが啼き、ウグイスも囀っている。嘘ではない。自然は生命そのものだから、常に驚きを用意してくれているのである。

※本稿は、『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。