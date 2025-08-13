厚生労働省が発表した「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2040年度には約57万人の介護職員が不足するとされ、人手不足が深刻化しています。そんななか、介護問題の取材を行うノンフィクションライター・甚野博則さんは、「介護する側も、される側も『地獄』状態なのが今の日本の介護システム」だと語ります。今回は、甚野さんの著書『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』から一部を抜粋し、ご紹介します。

老老介護における「５つの壁」

介護の現場で高齢者同士が直面する問題は、身体的な負担だけではない。かつて取材をした70代の夫婦は、自ら体験した５つの問題について語っていた。

この夫婦は当時、年金収入だけで生活していたが、一つ目は経済的な問題に直面したという。夫の木村吉夫さん（仮名）は、妻を介護している。だが、介護用品や医療費が家計を圧迫し、生活費を切り詰めなければならない状況に陥ったと振り返った。

「このままでは自分たちの生活が立ち行かない」

当時、木村さんはこんな不安を漏らしていた。

木村さんは食事の準備や洗濯、掃除といった日常の家事全般を一手に引き受けている。それに加え、妻の食事介助や入浴の補助、排泄の世話など、24時間体制での介護が必要だ。70代という高齢でありながら、体力的にも精神的にも限界が近づいている。腰痛や膝の痛みに悩まされ、自身の健康も不安視しているが、休む暇もない。

「介護サービスを利用したいが、費用が心配だ」

そう木村さんは何度か語っていた。介護保険制度を活用すれば、訪問介護やデイサービスを利用できるが、自己負担額が家計を圧迫する。厚労省の「令和３年度介護給付費等実態統計」によれば、介護サービス利用者の自己負担額は平均で月額約２万円。この金額は、年金収入のみで生活する木村さんにとって大きな負担となっていた。

経済的な問題は、積み重なると大きな出費となる。介護用品や医療費についても同様だ。紙おむつの購入や介護用ベッド、車椅子などのレンタルには費用がかかる。これらの費用は介護保険で一部補助されるが、それでも自己負担が生じる。

木村さんが言う。

「毎月の出費が増えれば、貯金も底をつく。そう考えると不安になります」

情報の不足という問題

二つ目の問題は情報の不足だ。木村さんは、どのような支援制度が利用できるのか詳しく知らなかったと振り返った。市役所へ相談に行っても、専門用語が多く、手続きも複雑で理解しづらいという。

「もっとわかりやすく説明してもらえれば助かるのに」

と木村さんは困惑していた。情報が不足しているために、利用可能なサービスを活用できず、結果的に介護者の負担が増している現実がある。例えば、「ケアマネジャー」という言葉を聞いても、それが何をしてくれる人なのかピンとこない高齢者も多い。ケアマネジャーとは、介護サービスを受けるための計画を立て、適切なサービスを調整してくれる専門職である。しかし、その存在を知らなければ、相談することもできない。

さらに、助けを求めることに対する心理的な抵抗も問題である。木村さんは「家族のことは自分で何とかしなければ」と思い込み、誰にも相談できずにいた。しかし、無理がたたって自身も体調を崩し、介護される妻も適切なケアを受けられなくなってしまった。このような状況は、老老介護における大きな落とし穴である。

地域のつながりの希薄さなども問題に……

三つ目の問題が、地域のつながりの希薄さだ。かつては隣近所で助け合う文化があったが、高齢化が進むにつれ、周囲の人々も自分たちの生活で精一杯になっていく。とくにそうした傾向は都心部に多い。

「誰にも頼れず、自分たちだけで何とかしなければならない」

孤独を感じたと木村さんは言うが、同じ思いをしているのは彼だけではないだろう。地域の支援が得られないなか、介護の負担を夫婦だけで抱え込むしかない現状を目の当たりにする人は多いはずだ。

精神的なストレスが四つ目の問題だ。木村さんは認知症を患う妻の介護において、突然の怒りや暴言に悩まされていた。「何度も同じことを聞かれ、怒鳴られると心が折れそうになります」と木村さんは語っていた。認知症の症状に対する理解が不十分なまま介護を続けることは、介護者の精神的な負担を大きくしていたのだ。

そして五つ目が、介護者自身の健康問題だ。木村さんは腰痛や高血圧といった自身の持病が悪化しつつあるが、病院に行く時間も取れない。「自分が倒れたら妻はどうなるのか」と不安を抱えながらも、無理を重ねている。介護者が健康を損なえば、介護される側も適切なケアを受けられなくなる。老老介護で最も危険なのが、このような「共倒れ」のリスクがあるということだろう。

「包括」と呼ばれる地域包括支援センターの活用

では、こうした老老介護の問題に対して、どのような解決策があるのだろうか。

一般的にいわれているのが、行政や地域社会による支援の強化だ。例えば、「包括」と呼ばれる地域包括支援センターを活用し、高齢者が孤立しない環境をつくることが重要である。包括とは、高齢者の介護や生活支援について総合的に相談できる窓口であり、専門の職員が対応してくれる。本人や家族が、包括を頼るのは一つの方法といえる。



また、介護者自身が助けを求めやすい環境づくりも必要だろう。介護者同士やサポートグループによる交流会の開催など、情報共有や悩みを打ち明ける場を提供することで、孤立感を軽減できる。木村さんも地域の介護者サロンに参加し、「同じ境遇の人と話すことで気持ちが楽になった」と感じているそうだ。

だが、実際はそう簡単なことではない。木村さんのように地域活動に参加できればよいほうで、包括を活用するといっても、何を相談したらいいのかもわからないという高齢者がいるのも事実だ。

介護は社会全体で支えるべき課題

そうしたなかで、介護に関する情報提供の充実は欠かせない。高齢者でも理解しやすいように専門用語を避けたパンフレットの作成や説明会を開催することも重要だろう。実際に厚労省は「介護サービス情報の公表制度」を設け、インターネットでサービス内容や料金を確認できる仕組みを導入した。しかし、高齢者がインターネットを利用できない場合も多く、効果のほどは不明だ。

さらに低所得の高齢者に対しては、介護サービスの自己負担額を軽減する制度や、生活費の補助も必要ではないか。自治体によっては、独自の支援制度を設けているところもある。なかには市区町村の福祉課に相談し、介護用品の補助を受けられることになった例もある。

介護者が自分の健康を犠牲にしては、長期的な介護は成り立たない。定期的な健康チェックや、リフレッシュのための時間を確保することも大切だ。レスパイトケア（介護者が一時的に介護から離れ、休息を取るためのサービス）の利用も検討すべきである。レスパイトケアを利用することで、介護者は心身のリフレッシュができ、介護の質も向上するかもしれない。

ただし、介護は家庭内の問題ではなく、社会全体で支えるべき課題だ。介護保険法の第一条の目的にも、そう記されている。職場での介護休暇の取得促進や、地域コミュニティでの支援活動など、さまざまなレベルでの協力が必要であることは言うまでもない。

