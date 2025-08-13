最近、姿勢が悪いと言われるようになった、歩くとすぐ疲れる、空を見上げるのがつらい…。そんな「小さな変化」を見過ごしていませんか？見た目も、健康も、命さえも左右するのが、実は加齢による【背中の丸まり】です。そのメカニズムと対策法について、年間3,000人以上の患者と向き合っている《背中のプロフェッショナル》である医師の野尻英俊さんがわかりやすく解説した『人は背中から老いていく』より、一部を抜粋して紹介します。

見た目や健康を左右する「背中の丸まり」に、医学的アプローチで挑む、医師の野尻英俊さん著書『人は背中から老いていく』

「背中の老い」がもたらす転倒・寝たきりリスク

「このあいだね、お茶飲み友だちの向井さん（仮名）が、転んで脚を骨折しちゃったのよ。そのまま寝たきりになってしまうんじゃないかって心配してたわ。私も最近、よく転びそうになるから本当に不安。年寄りが転ぶのって、けっこう大きな問題なのよね?」

声の主は、80代女性患者の小林さん（仮名）です。友人の向井さんが転倒して骨折したことと、ご自身にも同じようなことが起こらないかと不安になっていることを、沈痛な面持ちで話してくださいました。

小林さんのいうように、高齢者の転倒は本当に危険です。骨折と、それにともなう寝たきりの可能性を高めてしまいます。

とくに脚の骨折は、長期間の自立歩行を妨げ、筋力低下を増幅してしまうので、最大限気をつけなければなりません。

高い確率で、身体機能や認知機能が著しく衰えて要介護になりやすい、いわゆる「フレイル」と呼ばれる状態に直結してしまいます。

「背中の老い」がもたらす悪影響

日本老年医学会は、「脊柱後弯角が大きい高齢者は、要介護状態になりやすく、ADL（日常生活動作）の低下が顕著になる」ことを指摘し、「とくに、コブ角（脊柱のなかでもっとも傾きのある上方の骨と下方の骨それぞれから直線を伸ばし、2本の直線が交差する部分の角度のこと）が40度以上後弯している高齢者は、転倒→骨折→入院→寝たきりという流れに陥るリスクが高まる」という見解を示しています。

また、アメリカの老年医学誌『ジャーナル・オブ・ジェロントロジー』に2005年に掲載された論文には、「胸椎の後弯が強い女性は、歩行困難やADL制限の発生率が高いため要介護状態に移行しやすく、とくにコブ角が標準より大きいグループの約7割の人は、移動能力の制限のリスクが約2倍になった」という研究結果が記載されています。

脊柱後弯は、その度合いが大きくなればなるほど、要介護状態になるリスクを高めてしまうのです。

人間は年を重ねると、筋力、視力、判断力などが衰え、転びやすくなります。

そして、脊柱後弯があるとそのリスクはさらに上昇することが、さまざまな研究によって明らかにされています。

「背中の老い」がもたらす悪影響は、内臓疾患だけにとどまりません。日常生活に支障をきたし、スムーズに歩けなくなり、転倒とそれにともなう骨折、場合によっては寝たきりという、考えたくもない悪循環をまねいてしまう可能性を高めるのです。

「そんなに恐ろしいこと言わないでよ、先生。寝たきりなんて嫌だから、ちゃんと今日から運動します。はい、約束します。若く見られるのもいいけど、何よりまだ死にたくないから（笑）」

みなさんも小林さんに倣って、高齢者の転倒の危険性と深刻さに、しっかり意識を向けるようにしましょう。

そして、転ばない対策、ひいては背中の老いの予防に、意欲的に取り組んでください。

65歳以降の女性に急増する「いつの間にか骨折」とは?

「背中や腰が曲がっているお年寄り、いるよね。おじいちゃんとおばあちゃん、どっちが多い?」

小学生、あるいは幼稚園児に、こんな質問を投げかけてみてください。十中八九、というより、ほぼ100％に近い確率で「おばあちゃん」という答えが返ってくると思います。

質問する相手の世代を変えても、おそらく答えは変わらないでしょう。そういうイメージが完全に定着しているからです。

実際に、男性よりも女性のほうが脊柱後弯を発症しやすいことがわかっています。「背中の老い」の悩みを抱えて私の病院を受診する患者さんも、女性のほうが多いです。

ここでみなさんに再びクイズです。

Q： 女性は男性に比べ、何倍の確率で脊柱後弯（先天性や若年性のものを除く）を発症しやすいでしょうか?

１：「1.2倍」 ２：「1.5倍」 ３：「2倍」

驚かないでください。答えは「3」。

なんと、2倍の確率で、女性のほうが脊柱後弯を起こしやすいのです。まさに「断然」「圧倒的」と表現してもいいかもしれません。



女性は男性に比べて背中が丸くなりやすい？（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

硬いものに激しくぶつからなくても骨折する？

このような状況をまねいているのには、明確な理由があります。

背骨の変形は20代から少しずつ始まり、年々進んでいくのですが、女性に限っては50〜60代でその傾向が顕著になるのです。

その背景には、閉経に起因する椎体骨折（通称：圧迫骨折）が存在します。

女性が閉経を迎えると卵巣の機能が低下し、女性ホルモンのエストロゲンの分泌が著しく減少します。

エストロゲンの働きはさまざまありますが、そのひとつに「骨密度の維持」があり、エストロゲンの減少にともなって骨がどんどん弱くなってしまうのです。

これが、椎体骨折の発症率を大幅に上げる要因になります。

骨折と聞くと、ほとんどの人は「硬い地面の上で転倒したとき」「スポーツで激しい接触プレーがあったとき」「交通事故で自動車とぶつかったとき」など、体に強い衝撃を受けた際に発生するものという認識をお持ちでしょう。

しかし、高齢になってからの椎体骨折は違います。硬いものに激しくぶつからなくても起こります。

日常生活の最中、たとえば物を持ち上げる際や軽い尻もちをついた際に発生するケースが大変多いです。骨粗しょう症が引き金となって圧迫骨折に至った際は、痛みを生じないケースが非常に多いのです。

知らず知らずのうちに、気づいたら骨折していた―それが椎体骨折なのです。

だから整形外科医はこれを、「いつの間にか骨折」と呼んでいます。

