¡Ú¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¡Ê58¡Ë¡Û¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢¹ñ²È¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆóÅù¥³¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö#¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼ ¤Ï¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡×
ÇÐÍ¥¡¦¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ø¥É¥í¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢¹ñ²È¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÆóÅù¥³¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹Ò¶õË¡¤äÅÀ¸¡µÏ¿¤Î½ñ¤Êý¡¢³Ð¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¼¼Æâ¤Ç²÷Å¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÆ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬»£¤ì¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢¡¢Ì´¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¢ö¡×¤È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö"ÂÎ¸³"¤â½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¡Ö#¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼ ¤Ï¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¥¹¥¯¡¼¥ëÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í‼️¡×¡Ö¿·¤·¤¤»ö¤ËÄ©Àï¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
