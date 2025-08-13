厚生労働省の実態調査（令和6年）によると《労働者の8割以上が強い不安やストレスを感じている》とのこと。「寝ても疲れが取れない」「休日もリフレッシュした気がしない」など、産業医に対して【うまく休めない】という内容の相談が増えているといいます。そこで、東京大学で「職場のメンタルヘルス」を研究、また実際に、産業医として活躍する佐々木那津さんの著書『働く人の最高の休み方』より、一部を抜粋して紹介します。

仕事で強いストレスや不安を感じている現代人。「辞める・我慢する」ではない選択肢はある?

外では元気に見える人ほど危ない「燃え尽き症候群」

もともと、一部の人には、周囲の環境に合わせるために複雑な行動様式をコピーし、学習した結果を適応する「社会的カモフラージュ行動」が見られることが知られていました。

つまり、周りから見たら問題がなく、うまく集団に溶け込んでいるようでも、本人は無意識に周囲に合わせて頑張りすぎて、精神的な疲労やストレスが増大し、メンタルヘルスが悪化することや、いきなり環境への拒否反応が強く出ることがあるのです。

「テレワークだとラク」という人の一部は、もしかすると社会的カモフラージュ行動をいつもとっていて、もともと集団場面では疲れやすいのかもしれません。

今まで熱心に働いていた人が、いつしか仕事に対するネガティブな気持ちが強くなり、就労意欲が低下することがあります。原因は、がむしゃらに熱心に頑張りすぎた結果、心が消耗したことです。

この状態を「バーンアウト」（燃え尽き症候群）といいます。

バーンアウトは、仕事のパフォーマンスを下げるだけでなく、モチベーションを著しく低下させます。

「バーンアウト」（燃え尽き症候群）の3つの特徴

さらに「会社を辞めたい」「休みたい」気持ちを大きく加速させる原因になります。「突然ポキっと心が折れた」という感覚に近いです。本人も非常につらい気持ちを抱えます。

バーンアウトには、次の3つの特徴があります。

1：仕事における「楽しくない、やりたくない」という感情的な疲れ

2：仕事やお客さんに対する「もう、どうでもいい」という無関心

3：「自分はだめだ」という、自分の価値に対する自信喪失

バーンアウトは、職場での慢性的なストレスや過重、過度な労働により「ドーパミン」や「セロトニン」といった脳内物質のバランスが崩れることで起こります。

この状態が続くと、うつ病になる可能性があります。自分のプライベートの時間を削って仕事に注ぎ、「やりたくない」「疲れた」という心身のメッセージを無視して働き続けることは、一種の自己犠牲なのです。

「心が折れる」前に、自分の状態に気づき、予防することが大切です。

「辞める」でも「我慢する」でもない第三の選択肢

「今の仕事を辞めようか何度も悩んでいる」「いつか心が折れそうだと感じている」、そんなギリギリの人も、この本を手に取ってくださっているかもしれません。

実際、転職したいけれど気力も出ないという人にも何度もお会いしました。

なかには「心のエネルギーが枯渇している」「なんとか頑張って転職したものの、結局転職先ですぐに体調をくずしてしまった」という人もいます。

日本にはまだ「休んではいけない」「キャリアに穴をあけずに働き続けなければいけない」という考えが根強いようです。

この記事では、ギリギリで頑張っている人に、もっと頑張れと叱咤激励するものではありません。むしろ、「我慢しなくても大丈夫」とエールを送りたいと思います。

「キャリアブレイク」とは？

「仕事を辞める」でも「我慢する」でもない第三の選択肢はあるのでしょうか？

欧米では「キャリアブレイク」という考え方が一般的です。

キャリアブレイクとは、休職や離職などによって一時的に仕事から距離を置き、学び直しやステップアップのために休息を取ることを指します。コーヒーブレイクのように一時的に休息をとって、次へのエネルギーを蓄えるポジティブな行為です。

疲れてきたら、一回休む。

でも、できるなら疲れる前に、一回休む。

そんな価値観がもっと広がるといいのにな、と思います。



「休んでから、元気に働く」という考え方

疲れたときは、キャリアブレイクという言葉を思い出してください。きっと、救いや癒しとなるに違いありません。

とはいっても、これを読んでいる人は、キャリアブレイクも今は難しい、と思っているかもしれません。

そこで、「心を休めながら働く」という第三の選択肢があります。これは、別の言い方をすると、「仕事で疲れ切ってから休む」のではなく、「休んでから、元気に働く」という考え方に変えることです。

全力を出し切ってからリフレッシュしようとしても、思ったようにリフレッシュができなかった場合、疲れを持ち越したまま翌週の仕事をしなければならず、効率もやる気も落ちてしまいかねません。

常に最初にくるのは「自分を大事にするセルフケア」であり、それが完了したら働く、ということです。

