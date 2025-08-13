·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÃæ¹ñÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡Ö¹±Âç½¸ÃÄ¡×¤¬8·î25Æü¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¡¡ÉéºÄÁí³Û¤Ï2023Ç¯6·îËö»þÅÀ¤ÇÌó49Ãû±ß
·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡Ö¹±Âç¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë½¸ÃÄ¡×¤Ï¡¢25Æü¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹±Âç½¸ÃÄ¤Ï2024Ç¯1·î¡¢¹á¹Á¤Î¹âÅùºÛÈ½½ê¤«¤éÀ¶»»Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤Î³ô¼°¼è°ú¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹±Âç½¸ÃÄ¤Ï¡¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¼è°úºÆ³«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢8·î25Æü¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ëÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È12Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¾ìÇÑ»ß·èÄê¤ÎºÆ¿³ºº¤Ï¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹±Âç½¸ÃÄ¤ÎÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢2023Ç¯6·îËö¤Î»þÅÀ¤ÇÌó49Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸½ºß¡¢´Éºâ¿Í¤¬»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£