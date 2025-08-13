アマゾンジャパン（Amazon）は、プライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」で、「コンフィデンスマン JP」シリーズのリメイク「コンフィデンスマン KR」を配信すると発表した。配信開始日時は9月6日22時30分。240以上の国と地域で、プライムビデオだけの独占配信になるという。

（c）2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本作は、古沢良太のオリジナル脚本で2018年にフジテレビで放送された「コンフィデンスマン JP」シリーズが韓国人キャスト、クリエイターによってリメイクされた作品。悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたクライム・エンターテイメントドラマとなっている。

主演は韓国の女優パク・ミニョン。財閥令嬢のユン・イランを演じる。

全12話を予定し、毎週土曜日・日曜日に新エピソードが配信される。また、配信直前には本作に出演するパク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョクが来日する。

