9年にわたる介護を経て、2020年に母親を見送ったリポーターの菊田あや子さん。「相思相愛だった」というほど大好きな母親のケアを、同居せずにやり切ったそう。遠距離介護にこだわった切実な思いを聞きました。（構成：山田真理 撮影：宮崎貢司）

【写真】母・明子さんと

＜前編よりつづく＞

明朗会計でトラブルを避ける

悩みどころはその施設が実家からかなり離れており、タクシーで片道4000円かかること。東京から通うための交通費もバカになりません。

でも、いくら大好きな母のためとはいえ、同じくらい大好きで大切な仕事をやめて地元に戻るという選択肢はありませんでした。

25歳で芸能リポーターとしてデビューしてから、いつでも一番のファンとして応援してくれていたのが母だったんです。テレビで私を見ては「あや子ちゃん可愛い、頑張ってる」と喜んでくれていた。だからこそ、東京で仕事をしながら介護を続けました。

施設に入ってからも、テレビに映る私を見て母が笑顔になっていると知り、この選択は正しかったと確信したものです。何かのまちがいで半年間だけ結婚していた時期には（笑）、東京に家庭もありましたしね。

おそらく多くの人にとって、問題になるのがお金のことでしょう。介護はそれなりに長い期間のことなので、それは当然。わが家も、「どれくらい必要か、誰が母のお金を管理をするのか」ということをきょうだいで話し合いました。

私が母の施設探しをすると決めた後、長兄が「署名と捺印をするように」と渡してきた書類には、母名義の預金の預け先と残高が細かく記載され、収入印紙まで貼ってあったのでびっくり（笑）。義姉が元銀行員なので、お金に関してはしっかりしてるんですよ。そして通帳と銀行印を渡されて、「これからはすべてお前が管理しろ」と。

私の経済観念を信用していいのか、長兄も多少は悩んだと思いますよ（笑）。無駄遣いをすれば、母が最期まで満足な介護を受けられなくなる。資産が減れば、相続するお金も減りますし。

でも「任せる」と言われたからには私だって、誰にも文句を言われないようにやってみよう、と思うじゃないですか。母のために使ったお金の領収書とレシートは今でも、イケアの収納ボックスに詰めて取ってあります。

また、母の認知症がわかった頃から「ママノート」を付け始め、母の症状、施設の資料、お医者さんの診断、きょうだいとの話し合い、使ったお金など何でも書き留めておきました。

幸い母は、自分の年金と寡婦年金で月に約21万円の収入があったので、ケアハウスの利用料とおむつなどの日用品代、私が東京から通う交通費、実家に戻った時に2人で食べる食料品代はそれで賄える。そう計算ができたので、実家からは遠くても母に良さそうと思った施設を選ぶことができました。

私も飛行機のチケットは2ヵ月前から早割で予約をするなど、「ママの大事なお金」は無駄遣いするまいと知恵を絞ったものです。

そのほか、母との旅行や実家の墓じまいなど特別な費用は、預かった貯金から使わせてもらいました。特に福岡まで一緒に行って、母の弟である叔父と再会させてあげられたのは、本当に良かったと思っています。



「ママノート」は9年間で膨大な量に。ここに介護のすべてを記した

実家に母を引き取ると決めて

ケアハウスへ面会に行くと、「いいところに入れたわぁ。ありがとうね」と繰り返し伝えてくれた母。スタッフにも恵まれて穏やかに過ごしていましたが、少しずつ認知症の症状が進み、小規模介護施設のグループホームへ移って、6年間をそこで過ごすことになったのです。

認知症の進行を少しでも遅らせるにはコミュニケーションが大事と思い、この頃には月に1度は必ず下関に戻り、長い時は1週間ほど実家に連れて帰って、泊まる時間を持つようにしました。時には綱渡りのピンチもあって……。

下関で講演会があった際には、自宅で一緒に過ごしていた母が39度の熱を出し、夜間に脱糞していたのをきれいにして救急車に乗せ、慌てて会場へ駆けつけました。

私の場合、フリーランスで時間の融通が利くことと、旧知のスタッフも高齢の親御さんを持つ人が多く、柔軟に対応してもらえたのがありがたかったです。

そんな私がすべての仕事をキャンセルし、実家に母を引き取り一緒に過ごすことを決めたのは19年の12月初頭。その頃にはグループホームから友人のおミズが看護師長をしている病院に移っていましたが、痩せて血管が細くなり、点滴も打てない状態に。

その様子を見たおミズが「東京に戻らんでいいなら、自宅に連れて帰るかね」と提案してくれたのです。

命をつかいきった母のくれたもの

私にとっては初めての在宅介護でしたが、頼りになるケアマネジャーさんと相談し、任せる部分はプロに頼り、私もおむつ替えや夜間の痰の吸引など精一杯のことをして。でもその時は「看取る」なんてつもりはなく、とにかく母を死なせたくない一心で毎日を過ごしていました。

多くの看取りを経験してきたおミズは、自宅に戻って1週間ほどで母が亡くなるのではと考えていたようです。しかしそれから1ヵ月以上、母は私のそばにいてくれました。

どんどん痩せていったけれど、ある時「プリンが食べたい」と言うので、口に含ませてからすぐ吸引して、味わわせてあげることができた。元日には、大好きだった黒豆の煮汁をスプーン1杯。それが最期の食事になりました。

そして1月7日の深夜、大阪から駆けつけた次兄と一緒に見守るなかで、とうとう逝ってしまったのです。母が息を引き取る瞬間を目の当たりにして、「ママは命の限り生きてくれた」と感じました。

その時から、私もそうやって生きていくぞという覚悟ができた気がします。間もなく世界がコロナ禍に見舞われ、仕事がなくなったとき、私は「終活」についての専門的な勉強を始め、講演会など新しい分野の仕事を開拓。自分の遠距離介護の経験を本にもまとめました。

母が背中を押してくれた「伝える」仕事をやめなかったので、今がある！ 「あや子ちゃんはずっと人のお役に立ってね」と、母が言ってくれているような気がします。