フェンダーから、US製新シリーズ『American Ultra Luxe Vintage』登場
フェンダーから、US製の新シリーズ『American Ultra Luxe Vintage』が発表された。「American Ultra IIシリーズ」を基盤にしたもので、フェンダーの伝統と革新の両立を体現するプレミアムなモデルという位置づけだ。
本シリーズの中心となるのは、1950年代および1960年代のストラトキャスターとテレキャスターをカスタム仕様で再現したモデル群で、フェンダーの黄金期に敬意を表したPure Vintageピックアップと先進的なエレクトロニクスとしてS-1スイッチングを搭載し、すべてのモデルにエイジドHeirloomニトロセルロースラッカーフィニッシュが採用されている。ネックはクォーターソーンメイプル、フレットはステンレススチールという高スペックだ。
シリーズにはHSS仕様の’60s Stratocaster（R）もラインナップされており、ヴィンテージらしさはそのままに多彩なトーンが拡張されている。フロントはパワフルなPure Vintage ‘61シングルコイルストラトキャスターピックアップ、リアはHaymakerハムバッカーだ。このモデルもエイジドHeirloom（TM）ニトロセルロースラッカー仕上げが施されている。
「American Ultra Luxe Vintageシリーズによって、私たちは伝統と革新のバランスを新たに定義しました。このコレクションは、フェンダーの象徴的なレガシーを称えると同時に、現代のクラフトマンシップの限界を押し広げるものです。すべてのディテールは、卓越したトーン、フィール、そして時代を超えたスタイルのために作り込まれています。私たちは、伝統を尊重しながらパフォーマンスの新たな基準を打ち立てる、プレイヤーの皆様にとってワンランク上の体験を提供できることを誇りに思います」──マックス・ガトニック（FMIC最高製品責任者）
American Ultra Luxe Vintage
市場想定売価 489,500円（税込）〜511,500円（税込）
2025年8月13日（水）発売
●American Ultra Luxe ‘50s Stratocaster（R）（市場想定売価： 489,500〜511,500円/税込）
カラー：3-Color Sunburst（ボディ材：アルダー）、White Blonde（ボディ材：アッシュ）
●American Ultra Luxe ‘60s Stratocaster（R）（市場想定売価： 489,500円/税込）
ボディ材：アルダー
カラー：Surf Green、Ice Blue Metallic
●American Ultra Luxe ‘60s Stratocaster（R）HSS（市場想定売価： 500,500円/税込）
ボディ材：アルダー
カラー：Fiesta Red、Sea Foam Green
●American Ultra Luxe ‘50s Telecaster（R）（市場想定売価： 511,500円/税込）
ボディ材：アッシュ
カラー：White Blonde、Butterscotch Blonde
●American Ultra Luxe ‘60s Telecaster（R）Custom（市場想定売価： 511,500円/税込）
ボディ材：アルダー
カラー：3-Color Sunburst、Lake Placid Blue