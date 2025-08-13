¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥óÃÂÀ¸º×¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥Ð¥Ã¥ーÆÃ½¸±ÇÁü¤¬¸ø³« ¨¡ ¡ÖÈà¤Î²áµî¤Ï¾Ã¤·¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡×
8·î13Æü¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤·¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤è¤ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡¿¥Ð¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥ó¥º¤Î¸ø¼°ÆÃ½¸±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¥½¥Õ¥ÈÈÇ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ë¤ÏÃ»¤¤Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤âÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Î¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä¤Î¿·Ì¾¾Î¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ë¤ÎÃÆ³¯ºÛÈ½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¥¤¥êー²¼±¡µÄ°÷¤¬¡Ö»²¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¾ìÌÌ¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥ー¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¿¥ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥ー¤ÎÆóÌÌÀ¤ò½Ð¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡£º£¤ÏµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤Ì¤°¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÈà¤òºî¤Ã¤¿²áµî¤Ï¾Ã¤·µî¤ì¤Ê¤¤¡£¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¤ÇÆóÌÌÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü3D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥Áー¥à·ëÀ®¡×¤ä¡¢¡ÖÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¡×¤ÎÂ¾¡¢¥¨¥ìー¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ïÌò¤Î¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¤¬À¤³¦2°Ì¤Î¹â¤µ¤Î¥Ó¥ë¤«¤é¥À¥¤¥Ö¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¹âÁØ¥Ó¥ë¤«¤é¤Î¹ß²¼¡×¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö¥Ü¥Ö¡¢¥»¥ó¥È¥êー¡¢¥ô¥©¥¤¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¢»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡ÖNG¥·ー¥ó½¸¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä⋆¡Ù ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¡¢4K UHD¡Ü£³D¡Ü¥Ö¥ëー¥ì¥¤ ¥»¥Ã¥È
2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
È¯Çä¸µ¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¡Ê¹ØÆþ¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë
È¯Çä¸µ¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
© 2025 MARVEL