『デッドプール&ウルヴァリン』Zoffのメガネ・サングラスが発売 ─ キャラクターを再現したアイウェアが登場
（MCU）『デッドプール＆ウルヴァリン』にインスパイアされた「Zoff（ゾフ）」のアイウェアコレクション「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」が、2025年8月22日（金）より全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで販売を開始する。Zoff公式オンラインストアでは8月13日（水）より先行予約受付。
「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」は、日常使いできるベーシックなフォルムに、『デッドプール&ウルヴァリン』を想起させるカラーリングやモチーフを取り入れたアイウェアコレクション。デッドプールモデルは、赤と黒を基調に、アイコン化された顔や愛刀をディテールに落とし込み、遊び心を感じさせる仕上がりに。ウルヴァリンモデルは、特徴的な黄と青の配色に加え、トレードマークである“爪”をデザインで表現し、力強さとスタイリッシュさを兼ね備えた。デッドプール & ウルヴァリンモデルは、2人を象徴するハート型のアイコンパーツやそれぞれのロゴをあしらっている。DEADPOOL MODEL
デッドプールの赤と黒をベースに、アイコン化された顔や愛刀をディテールに盛り込んだコレクション。
メガネ3種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）
上から、ZO251019_23A1 \15,500、ZY252021_14F1 \12,200、ZY252021_23E1 \12,200
サングラス1種（WEB限定） \12,200
ZY252G13_14F1
ナイト&デイモデル1種 \14,400（セットレンズ代込）
ZY252G11_23E1WOLVERINE MODEL
ウルヴァリンの黄と青をベースに、最大の特徴である爪をディテールに盛り込んだコレクション。
メガネ3種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）
上から、ZF251008_14E1 \15,500、ZA251042_18E1 \12,200、ZA251042_71A1 \12,200
サングラス1種（WEB限定） \12,200
ZA251G44_18E1
ナイト&デイモデル1種 \14,400（セットレンズ代込）
ZY252G12_72A1DEADPOOL & WOLVERINE MODEL
2人の関係を象徴するようなハート型アイコンのパーツとそれぞれのロゴを配置したコレクション。
メガネ3種 \12,200（セットレンズ代込）
上から、ZC252011_14E1、ZC252011_14F1、ZC252011_72E1
サングラス3種 \12,200
ZA251G43_14E1、ZA251G43_23A1、ZA251G43_29A1付属品：専用メガネケース&メガネ拭き
全てのメガネ・サングラスに、ロゴをあしらったメガネケースとハート型アイコンがデザインされたメガネ拭きがセット。商品概要
商品名｜MARVEL COLLECTION DEADPOOL & WOLVERINE
種類・価格｜メガネ９種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）、サングラス５種（うちWEB限定２種） \12,200、ナイト&デイモデル２種 \14,400（セットレンズ代込）※専用メガネケース＆メガネ拭き付き
発売日｜2025年08月22日（金）
先行販売｜2025年08月13日（水）午前11時～ Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、ディズニーストア.jp
取扱店舗｜Zoff店舗、Zoff公式オンラインストアほか
特設ページ｜
※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください