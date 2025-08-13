『デッドプール&ウルヴァリン』Zoffのメガネ・サングラスが発売 ─ キャラクターを再現したアイウェアが登場

（MCU）『デッドプール＆ウルヴァリン』にインスパイアされた「Zoff（ゾフ）」のアイウェアコレクション「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」が、2025年8月22日（金）より全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで販売を開始する。Zoff公式オンラインストアでは8月13日（水）より先行予約受付。

「MARVEL COLLECTION DEADPOOL&WOLVERINE」は、日常使いできるベーシックなフォルムに、『デッドプール&ウルヴァリン』を想起させるカラーリングやモチーフを取り入れたアイウェアコレクション。デッドプールモデルは、赤と黒を基調に、アイコン化された顔や愛刀をディテールに落とし込み、遊び心を感じさせる仕上がりに。ウルヴァリンモデルは、特徴的な黄と青の配色に加え、トレードマークである“爪”をデザインで表現し、力強さとスタイリッシュさを兼ね備えた。デッドプール & ウルヴァリンモデルは、2人を象徴するハート型のアイコンパーツやそれぞれのロゴをあしらっている。

DEADPOOL MODEL

デッドプールの赤と黒をベースに、アイコン化された顔や愛刀をディテールに盛り込んだコレクション。

メガネ3種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）

上から、ZO251019_23A1 \15,500、ZY252021_14F1 \12,200、ZY252021_23E1 \12,200

サングラス1種（WEB限定） \12,200

ZY252G13_14F1

ナイト&デイモデル1種 \14,400（セットレンズ代込）

ZY252G11_23E1

WOLVERINE MODEL

ウルヴァリンの黄と青をベースに、最大の特徴である爪をディテールに盛り込んだコレクション。

メガネ3種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）

上から、ZF251008_14E1 \15,500、ZA251042_18E1 \12,200、ZA251042_71A1 \12,200

サングラス1種（WEB限定） \12,200

ZA251G44_18E1

ナイト&デイモデル1種 \14,400（セットレンズ代込）

ZY252G12_72A1

DEADPOOL & WOLVERINE MODEL

2人の関係を象徴するようなハート型アイコンのパーツとそれぞれのロゴを配置したコレクション。

メガネ3種 \12,200（セットレンズ代込）

上から、ZC252011_14E1、ZC252011_14F1、ZC252011_72E1

サングラス3種 \12,200

ZA251G43_14E1、ZA251G43_23A1、ZA251G43_29A1

付属品：専用メガネケース&メガネ拭き

全てのメガネ・サングラスに、ロゴをあしらったメガネケースとハート型アイコンがデザインされたメガネ拭きがセット。

商品概要

商品名｜MARVEL COLLECTION DEADPOOL & WOLVERINE

種類・価格｜メガネ９種 \12,200～\15,500（セットレンズ代込）、サングラス５種（うちWEB限定２種） \12,200、ナイト&デイモデル２種 \14,400（セットレンズ代込）※専用メガネケース＆メガネ拭き付き

発売日｜2025年08月22日（金）

先行販売｜2025年08月13日（水）午前11時～ Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、ディズニーストア.jp

取扱店舗｜Zoff店舗、Zoff公式オンラインストアほか

特設ページ｜

※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください