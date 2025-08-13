テレビ朝日ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）のイベント「キャスト大集合！夏の大感謝祭」が13日、都内で行われた。トリプル主演の大森南朋（53）、相葉雅紀（42）、松下奈緒（40）に加え、伊藤淳史（41）、光石研（63）、遠藤憲一（64）、佐藤浩市（64）が夏らしい浴衣姿で登壇。相葉は「いつもスーツなんですけど、今は浴衣で涼しいです」とさわやかに話した。

今作は同局の水曜午後9時枠の10年ぶりに誕生した注目の新シリーズ。殺人・強盗・放火など凶悪事件を担当する捜査一課を専門に支援する別班であるSSBC強行犯係の活躍を描く。毎話放送後には大きく話題になり、11日までのTVerでの総再生回数は907万3427回を記録している。

こうした反響に大森は「周囲から良いリアクション頂いておりまして、非常に喜んでおります。撮影も凄く楽しんでおります」と充実感を口にした。相葉は会場に集まったファンに向けて「皆さんのおかげです。きっと1万回ずつぐらい回してくれてるから」と笑いを誘いつつ感謝を述べ「僕らやスタッフのモチベーションになってます」と伝えた。松下は「このまま最終までに（合計）2000万回を目指したい」と誓った。そして「数字で反響が分かると、私たち頑張れますので凄く心強いです」と笑顔を見せた。