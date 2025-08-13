¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¤¬¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏË­¶¶»Ô¿ù»³Ä®¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ê¤É2¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¤Ï¶¯¤¤µ¢Âð´êË¾¤ò»ý¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÆþ½ê¼Ô¤é¤¬¤³¤³¤Ç¥Ð¥¹¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢×Ñ×Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ò¡¢Áá¤¯°ÂÁ´¤ËÊÝ¸î¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥¹Ää¤ÏË­Å´¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜÊª¤Ç¡¢Ë­Å´¥Ð¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅì»°²ÏÃÏÊý¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ê¤É11¥«½ê¤Ë¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£