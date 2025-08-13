駒都えーじ氏制作の同人誌「FULL METAL SHOT G」が再登場！ コトブキヤオンラインショップにて予約開始FAガールの設定・開発画稿のまとめ本
【FULL METAL SHOT G】 8月18日 発売予定 価格：1,430円
コトブキヤは、同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて、同人誌「FULL METAL SHOT G」の予約受付を開始している。発売は8月18日を予定しており、価格は1,430円。
本製品は、イラストレーター・駒都えーじ氏が制作した同人誌で、B5版オールカラー32P、「フレームアームズ・ガール ウィルバーナイン」や「フレームアームズ・ガール フレズヴェルク＝ルフス QIPAO Ver.」など、FAガールの設定、開発画稿をまとめた本となっている。
なお本同人誌は「コミックマーケット105」にて発売されたものの再生産である。
