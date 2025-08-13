料理家の和田明日香（38）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。義理の兄でロックバンド「TRICERATOPS」和田唱（49）、その妻で女優の上野樹里（39）の愛犬との交流を明かす場面があった。

この日はお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子がゲスト。大久保の愛犬・パコ美について話が及ぶ中、大久保が「動物、ワンちゃんとか猫ちゃんは好き？」と聞くと、和田は「好きです。人並みには。飼ってはいないですけど」と苦笑した。

そのうえで「ちょうど昨日、兄夫婦のワンコがうち遊び来てて。なんか母親になってからなんか出てんのか、すごいワンちゃんも、安心して甘えてくれる。癒やされてました、昨日」と兄夫婦の愛犬との触れ合いを明かした。

大久保が「何犬？」と聞くと、和田は「チワワとダックスのチワックス」と答えると、大久保は「パコ美。パコ美、チワックス」と反応。

和田は「一緒ですか？あ、ほんと？」と驚くと、大久保は「チワックス界で一番可愛いって言われてるのがパコ美だけどね。マジで」と話していた。

和田と上野は今年4月、チワワとミニチュアダックスのハーフ犬の「マリブ」を迎え入れたことを明かしていた。