¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤Î¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦30¡Ë¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖBS¤Ç¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿º´µ×´Ö»á¡£¡ÖÁÇ¤ÃÆÜ¶¸¤ÊÌë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈBS¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡ÖµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄáÉÓ»Õ¾¢¤È¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¥á¥ó¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥Ú¥Ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢2¿Í¤Ç¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤ÈÊ¡»³¡Ê²í¼£¡Ë¤µ¤ó¤È»³P¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¹¥²¡¼¹ë²Ú¤À¤·¡¢Â¨¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¸¤ã¤ó¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥Ö¥Ã¥¥ó¥°½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇBS¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¡£¡Ö¤·¤«¤âµîÇ¯¤Î10·î¡¢11·î¤°¤é¤¤¤«¤é¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤°1Ç¯¡×¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö»á¤Ë¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤À¤±¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£