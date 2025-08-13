¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óàÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡½áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×
È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤¿¤»
¡¡àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡½á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤¬°µ´¬¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶Ã»¤¤¾æ¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤ÎÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥«¥¦¥¬¡¼¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÇò¤¯Ä¹¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¡¢¥à¥Á¥à¥Á¡©¡ÊË«¤á¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï2020Ç¯·ëÀ®¤Î¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥É¥é¥à¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô130Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀ¸ÃÂµÇ°¡×¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÌÜÉ¸³Û¤Î500Ëü±ß¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë1800Ëü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¤¿¡£