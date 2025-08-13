¡Ö¥»¥ë¥Õ¤Ç¥³¡¼¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×73ºÐà¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹á¥É¥é¥Þ°áÁõ¸ø³«¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡×¡Ö¤É¤Î²ó¤âÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÉþ¤¬Ìò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê(73)¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¡×¤·¤¿°áÁõ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡×(NHK BS)¤ÇÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿²ÆÌÚ¡£¡Ö¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ç¤ÏÊª¸ì¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï°áÁõ¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÄ¤¤¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÞ¯Íî¥Ö¥Ã¥¯¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡Öº£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢8ÏÃ¥»¥ë¥Õ¤Ç¥³¡¼¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ìò¤òÃå¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÉþ¤¬Ìò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡¢³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ø¾È»Ò¤ÈÎÜ°á¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡♡¤Þ¤¿º£Æü¤Ï¤È¤Ó¤Ã¤¤êcute¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ç¡¡ÁÇÅ¨¤·¤¿¡×¡Ö¤ª°áÁõ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡¤ª²Î¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥êÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Î²ó¤â¤ªÍÎÉþ¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¤Ç¡¡ÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£