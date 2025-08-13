ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÅÝ¤ì¤ë¡¡5-5¤ÎÆ±ÅÀ¤«¤éÆÃÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤º¶ì¤¤´é
¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
5-5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¼ÔÏ¢Â³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô°ìÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î4ÈÖ¼ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯Åê¼ê¤Î5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤âÁöÎÝ»à¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤Î¹¶·â¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ç¶ì¤¤´é¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£