Âç¤¤Ê¸×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸×¤Î¤ª¿¬¤Ë´é¤ò¾è¤»¤ë¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿27ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤Î¹¹ÔDAY2¡£in¥Ñ¥¿¥ä¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷¤Î²¬ÅÄÅí²Â¥¢¥Ê¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿å¾å¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î¤½¤Ð¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Î¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥ª¥Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¤Ø¡×¤ÈÎ¹Äø¤òÀâÌÀ¡£Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¸×¤Î¤ª¿¬¤Ë´é¤ò¾è¤»¤Æ¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥é¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¡Ä¡ÄÈø¤Ã¤Ý¤À¤±¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¡Ö¸×¤è¤ê³¤¤è¤êÅí¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¤ä¤·¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÈà»áÌÜÀþ¤Ê¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£»³·Á¥Æ¥ì¥Ó¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯3·î¤«¤éTVQ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£