ゴディバ×ショコリキサー20周年記念復活フレーバーが8/29発売決定

ゴディバが日本発売20周年を記念して実施した「ショコリキサー20周年記念復活総選挙」で、ファン投票1位に輝いた「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」が2025年8月29日（金）より全国のショコリキサー取扱店で期間限定販売されます。ビターなダークチョコの深みとオレンジの爽やかさが溶け合う一杯は、夏の終わりのご褒美ドリンクにぴったりです♡

復活の背景と投票結果

今回の復刻は、2025年4月4日～5月6日に実施された「ショコリキサー20周年記念復活総選挙」によるもの。

過去人気の10フレーバーから復活させたい味を選ぶファン投票には合計51,138票が集まり、その頂点に「ダークチョコレート オランジェ」が輝きました。

念願の復刻は、ファンの声が“本当に届いた”瞬間ですね♪

不二家のケーキに“平成ギャル”が蘇る！懐かし可愛い1990’sティラミス

味わいの特徴とおすすめの楽しみ方

「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」は、芳醇なカカオの香りをベースに、オレンジが爽やかに香る洗練されたフレーバー。

ビターな深みと柑橘の軽やかさが調和し、冷たいショコリキサーで飲むと夏の終わりにも爽快に楽しめます。

チョコ好きにはレギュラー（270ml税込810円）、たっぷり派にはラージ（350ml税込920円）がおすすめです。

販売概要と注意点

発売日は2025年8月29日（金）～期間限定（無くなり次第終了）。全国のショコリキサー取扱店で提供予定ですが、一部店舗で取扱がない場合があります。

取扱店一覧は公式サイトで確認を。※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートイン利用時は消費税10%適用）。気になる方は早めの来店がおすすめです♪

限定復刻で味わう特別な一杯

20周年を祝う復刻フレーバー「ダークチョコレート オランジェ ショコリキサー」は、ファンの投票で選ばれた“想いの結晶”のような一杯。

レギュラー税込810円／ラージ税込920円の価格で、全国の取扱店にて期間限定で楽しめます。

ビターチョコの余韻とオレンジの爽やかさが織りなす贅沢な味わいを、ぜひこの機会に味わってくださいね♪