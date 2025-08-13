てつや＆峯岸みなみ、結婚記念日に家族ショット公開「峯岸みなみの東海オンエア適性が高すぎておもろい」
東海オンエアのてつやさんは8月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚記念日の家族ショットを公開しました。
【写真】幸せあふれるてつや＆峯岸みなみの家族ショット
コメントでは、「ジャージカップルやないか！」「幸せそう過ぎるなこの写真は」「某芸人を連想してしまうのはなんでだろう」「おもろすぎwwwwwwいい家族だな〜」「太子と妹子じゃないですか笑」「まじ尊い家族」「小野妹子wwww完璧すぎる」「峯岸みなみの東海オンエア適性が高すぎておもろい」「まって、ギャグマンガ日和でやばい」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「おもろすぎwwwwwwいい家族だな〜」「8月12日は結婚記念日！三周年！」と、報告したてつやさん。「毎年テーマカラーを決めて家族写真を撮ってるけど今年はなんか赤と青でした」とのことです。投稿に載せた4枚の写真のうち、1〜3枚目はてつやさんが青、妻の峯岸みなみさんが赤いジャージを、長女はベージュのクマのようなかわいい洋服を着用した家族ショットです。また4枚目では長女の後ろ姿も披露しました。
「恒例の家族写真は訳あって……」峯岸さんは同日、てつやさんのポストを引用する形で「昨日は3回目の結婚記念日でした！恒例の家族写真は訳あって袖を切られた赤ジャージでの撮影でしたが、来年は可愛い服が着られますように...（笑）」とつづりました。“訳”とは一体どのような理由なのでしょうか。気になりますね。
