¡ÖÃåÊª»Ñ¡¡ÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎµÜ¸¶²Ú²»(29)¤¬ÉñÂæ°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç±ð¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ö»à¿À¸¯¤¤¤Î»ö·ïÄ¡ ½ª(¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë)¡×¤Ë»þ±«Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¸¶¤Ï¡¢ÀÄÃÏ¤ËÎÐ¤È²«¿§¤Î²ÖÊÁ¤ÎÃåÊª¤ËÀÖ¤¤¶ß¤Î¤¸¤å¤Ñ¤ó¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤ÏÂÉþ»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËè¸ø±é³§ÍÍ¤ÎÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¡»þ±«¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·Î¸Å¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ë»ä¤Ç¤â¡¡Ëè¸ø±é¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËè¸ø±é¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¡¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢9·îÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤¬Â³¤¯ÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂÉþ¤Î²Ú²»¤µ¤ó¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í ¡×¡ÖÀä»¿ºÇ¹â¤ÎÏÂÈþ¿Í¡×¡ÖÏÂÉþ¤¬¡¢»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤¬ÁÛÁü½ÐÍè¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÏÂÉþ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¡¡ÁÇÅ¨¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï10Âå¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023Ç¯)¤Ç¤Ï¡ÖÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡×¤Î¼¡½÷¡¦¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÇ®±é¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖRISE¡×¤Ç³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼«Ëý¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ð¤·¤ÐÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£