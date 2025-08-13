料理家の和田明日香（38）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。最近の推し食材を明かした。

この日はお笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子がゲスト。大久保から「ここ最近の一押し、推し食材みたいなないの？」と聞かれた和田は「ほんと最近で言うと、ナンプラーです。ナンプラーってもっとみんな使えるよ、って」と明かした。

大久保も「教えてほしいかも。ナンプラーってさ、たまに勢いで買っちゃうんだよね。で、減らない。マジでナンプラー」と応じると、和田は「小松菜とか、ほうれん草とか、青菜茹でて、ナンプラーと塩昆布とお水でちょっと出汁みたいなのを作って、おひたしに美味しいですよ。おひたしだしがわりにも使えるし、もちろん炒めても美味しいですし、意外と使えるよっていうのは最近の気づき」と話した。

大久保が「ナンプラーってやっぱちょっと久々嗅ぐと臭いじゃないけど」ともらすと、「臭いですよ、あれ。全然臭いですよ」と和田。大久保が「でもなんか料理すると食欲そそられる。タイ料理とか入ってるとうまいんだよな」と続けると、和田は「そうなんです。やっぱ発酵しているならではのコクが出るんで」とした。