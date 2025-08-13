ÂçÃ«æÆÊ¿Âè4ÂÇÀÊ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ü¤¦Á³¡¡4»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó·ü¤±»î¹ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ø
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ý¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¸áÁ°10»þ38Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¬ÃÏ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬6¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤Æ4¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï8²ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë42¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå1»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨3¾¡2ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨3.00¤Î¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¡¢°ìÊý¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ïº£µ¨0¾¡0ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨4.50¤Î¥á¥Ç¥í¥¹Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
1²óÉ½¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï3¡Ý2¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç7µåÌÜ¤¬³°¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£1»à1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ4ÈÖ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ3ÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬À¸´Ô¡£Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ëº£µ¨113ÆÀÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
1²óÎ¢¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï1»à1¡¢2ÎÝ¤Ç4ÈÖ¥¦¥©¡¼¥É¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£1»à1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ5ÈÖ¥â¥ó¥«¥À¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¡£¤Ê¤ª¤â1»à2¡¢3ÎÝ¤Ç6ÈÖ¥¢¥Ç¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦1ÅÀ¤¬Æþ¤ê¡¢3¡Ý1¤È¤·¤¿¡£
2²óÉ½2»à1ÎÝ¤Ç9ÈÖ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3²óÎ¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç4ÈÖ¥¦¥©¡¼¥É¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬4¡Ý3¤È¾¡¤Á±Û¤¹¡£
4²óÎ¢2»à1ÎÝ¡¢9ÈÖ¥Æ¥ª¥É¥·¥ª¤Î3ÎÝÀþ¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬5¡Ý3¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
5²óÉ½1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹2ÈÖ¼ê¥Á¥§¥Õ¥£¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý1¤ÇÆâ³Ñ¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ÎÊÑ²½µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å2»à1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢4ÈÖT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ4¡Ý5¤È1ÅÀº¹¤Ë¡£2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅê¼ê¤¬3ÈÖ¼ê¥¼¥Õ¥¡¥¸¥ã¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢6ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
6²óÉ½Ìµ»à1¡¢2ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï4ÈÖ¼ê¥Ð¡¼¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤Ç5µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¸åÊý¤Ç¹½¤¨¤ëÍ··â¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£2ÎÝÁö¼Ô¥í¥Ï¥¹¡¢1ÎÝÁö¼Ô¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤âµ¢ÎÝ¤Ç¤¤º¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»°½Å»¦¡É¤ËÂçÃ«¤Ï¤·¤Ð¤·Î©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£