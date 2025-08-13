巨人は、東京ドームで行われる１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催するにあたり、歌手で俳優の山崎育三郎が国歌独唱を務めることが決まったと発表した。試合前の追悼セレモニーの詳細は近日発表する予定。

■コメント

この度、長嶋茂雄さんの追悼試合という特別な日に、国歌独唱という大役を務めさせていただくことを大変光栄に思います。野球少年だった私にとって、長嶋茂雄さんは夢と勇気を与えてくださった偉大な存在でした。その功績に対しての敬意、そして野球を通じて私たちに届けてくださった感動への感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます。

■山崎育三郎のプロフィール

２００７年、ミュージカル「レ・ミゼラブル」のマリウス役で本格デビュー。以降、「ミス・サイゴン」「エリザベート」「モーツァルト！」「トッツィー」など数々のミュージカルで活躍。ＮＨＫ連続テレビ小説「エール」、大河ドラマ「青天を衝け」など映像作品にも多数出演。現在は日本テレビ系トークバラエティ「おしゃれクリップ」で司会を務めるなど、多岐にわたって活躍を続ける。