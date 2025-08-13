¡ÖÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡¢Íê¤à¤«¤é¡ª¡×¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬µ¢ÎÝ¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡¡°ì»þÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Çµå¾ìÁûÁ³
¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë²ñ¾ì¤¬¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£5-5¤È»î¹ç¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÀµÌÌ¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿2ÎÝ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢1ÎÝ¤ËÁ÷µå¡£µÞ¤¤¤Çµ¢ÎÝ¤¹¤ë¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤ò¤è¤±¤è¤¦¤ÈÂÎ¤ò¤Î¤±¤¾¤ë¤â¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»°ì»þ¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤â¡Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Þ¤¸¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¤³¤ì¡×¡Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥° Ìµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡¢Íê¤à¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Þ¤Ç¥±¥¬¤·¤Æ¤¿¤éºÇ°¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢¸òÂå¤»¤ºÊá¼ê¤Ë¤Ä¤Ìµ»ö¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£