¡Ö»ä¤Ï1¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ë¤Ê¤¼Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¡©¸µAKB48Â¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤ÇÂ¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡ËÂáÊá¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×
¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ø¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË¤ÏµîÇ¯¤âÎà»÷¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×
8·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É·Ù»¡½ð¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Â¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤À¡£
Â¼ÅÄÍµ°ìÏ¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢´é¤ò±£¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¸µ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¡ÖAKB48¡×¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤À¡£
Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï8·î3Æü¡¢¡ÖµÔ»¦¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¼»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¡¢µîÇ¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï1¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÃË¤¬¶¡½Ò
¼¹¹ÔÍ±Í½´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÆ¤ÓÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡©
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ°²Ê¼Ô¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Â¼ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖµîÇ¯Êá¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£È¿ÏÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢È¿ÏÀ¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤Ï1¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼»³¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µ£Á³¤¿¤ëÂÐ±þ¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë