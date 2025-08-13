ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡が１３日、東京・原宿の「ハリー・ポッター ショップ 原宿」（１４日開店）のオープン記念イベントに出席した。映画「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じた、英俳優トム・フェルトンもゲスト登壇した。

松島は“ハリポタファン”を公言しており、この日は「私服のテイストに、推しているスリザリンの要素を詰め込んでみました」とメンバーカラーでもあり、マルフォイが魔法魔術学校で在籍した「スリザリン寮」のテーマカラーのグリーンの衣装で登場。同店限定グッズや、作品の世界観が存分に表現された店内を見渡し「ドリームランドですね」と声を弾ませた。

小学生の頃から同シリーズの大ファンで、中でもトム演じるマルフォイが“最推し”と告白。９年前にはプライベートで「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション」に参加し、来日したトムのサインを６時間並んでもらった経験もあるといい「ヒールだけど憎めない、マルフォイの人間性にほれていった。葛藤しながら人間的な弱いところをみせていくところに心を打たれました」と魅力を熱弁した。

この日は、トムとは９年ぶりの再会に熱い抱擁を交わした。松島は、突発性パニック障害と向き合った経験から「９年前にトムさんとお会いした際に『オーラがあるからきっと芸能の世界でやっていける、俳優の夢も願い続ければかなう』と言ってもらえたことが迷いの中にいた自分にとって、光でした。芸能活動を一時お休みした時も、過去にトムさんがマルフォイを演じることに葛藤していたと聞いていたので規模感は違いますけど共感し、励まされました」と感謝した。

トムは、松島の思いに感動した様子で「その時感じたオーラは今も何も変わっていない。世界中に愛やポジティビティ、エンターテインメントを届けている友人を誇りに思うよ。友人って呼んでいいよね？」と再びハグを交わした。

さらに、トムから“友情の証し”とし直筆サイン入りのグッズを贈られ、松島は「ええ〜！」腰を抜かすほどに感激。「実はメンバーの寺西拓人もハリー・ポッターシリーズの大ファン。『夢を与えてくれてありがとう、大好きですと伝えてほしい』と言われている」と寺西からの伝言を伝えると、トムは「心からの愛を伝えてください」と笑顔をみせていた。