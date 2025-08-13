¡Ú»¥ËÚµÇ°¡Û¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ï£³Æ¬Ê»¤»¤ÇÉé²Ù¡¡½Å¾Þ£³Ï¢¾¡ÁÀ¤¦º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¡ÖÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡×
¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£¸·î£±£³Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì
¡¡È¡´ÛµÇ°¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤Ï¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇºÇÆâ¤«¤é¥¦¥£¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥Ö¡Ê£³ºÐ£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥À¥°¥é¥¹¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÄÉÁö¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¼ê¹Ë¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÓ¤É¤ê¤Ç¥¦¥£¥ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥Ö¤Ë£±ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡££²½µÏ¢Â³¤Çµ³¾è¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Ïºß±¹´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾åÀÑ¤ß¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÌÂ¼½õ¼ê¡£½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ÇËÜ³Ê²½¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£