Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²áµî²ó¥·¡¼¥ó¤¬ÉúÀþ¤Ë¡ÄÀ¨»´¤Ê²áµî¤ÎË´Îî¤Ë¶ì¤·¤à²ÎËû¡¢µß¤¨¤ÌÄÕ½Å¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
¡ÖËº¤ì¤ë¤«¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
²¿Ç¯¤âÁ°¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Â«¤Î´Ö°ì½ï¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÍ·¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤º³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¡¢¶»¤Ë¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè30ÏÃ¡Ø¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡Ù¡£
»Ò¶¡»þÂå¤ÎÅâ´Ý¡Ê²ÎËû¡¿ÅÏîµÅÍæÆ¡Ë¤Ë³¨¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¸«È´¤¡¢³¨¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤À³¨»Õ¡¦Ä»»³ÀÐ±í¡ÊÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«ÁïÂÀ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿»þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¿Í¤Þ¤Í¡×¤Î°ÕÌ£¡¢À¨»´¤Ê²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¦²ÎËû¡¢Çº¤àÄÕ½Å¡¢»Õ¾¢¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç³«¤±¤ë²ÎËû¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¡¢¤Ê¤É¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤Í²ÎËû¡×¤«¤é¼«Ê¬¤Î³¨¤òÉÁ¤¯³¨»Õ¤Ø
¹Ì½ñÆ²¤Ï³«Å¹°ÊÍè¤ÎÂçÀ¹¶·¡£ÄÕ½Å¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¹¬¤»¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÅÄ¾Â°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤ÈÃ¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤Î¡ÖµØÆ¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¡É°ÕÃÎ¤ò»Â¤Ã¤¿º´Ìî¤¬ÂçÌÀ¿À¤È¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¡É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢²«É½»æ¤Î¡Ø¹¾¸ÍÀ¸±ðµ¤³ò¾Æ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¹Ì½ñÆ²¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿³¨»Õ¡¦ËÌÈø½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¶¸²Î»Õ¤È³¨»Õ¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ëÆþ¶ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¸²Î³¨ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´ë²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¡Ö²ÎËû¤Ë³¨¤òÉÁ¤«¤»¤Á¤ã¤É¤¦¤À¤¤¡©ºÇ¶á¡¢¡Ø¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡Ù¤ÈÍÌ¾¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦½ÅÀ¯¡£
¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢»þ¤¬Íè¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡ª¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¯ÄÕ½Å¡£
¤³¤Î¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡Ä¡Ä¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢²ÎËû¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³¨»Õ¤Î³¨¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤ËÉÁ¤«¤»¡¢¡Ö¤³¤Î³¨»Õ¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÄ®Ãæ¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤³¤Î²ÎËû¤Ë¤´¤¶¤¤¤È¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¦¤È¤¦²ÎËû¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø°ìÌÜÀéËÜ¡Ù¤Ëº¢¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤³¨»Õ¡¦ËÌÈø½ÅÀ¯¡¡NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
ÄÕ½Å¤È°ìÈÖÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎËÌÈø½ÅÀ¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
²¿¤«¿·¤·¤¤´ë²è¤ò¤¹¤ë»þ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤«¤Ê¤é¤º½ÅÀ¯¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¼Â¤Ç¤âËÌÈø½ÅÀ¯¤ÏÄÕÃ«½Å»°Ïº¤ÈÀ¸³¶¤ËÅÏ¤ê°ìÈÖÄ¹¤¯¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿³¨»Õ¡£
½ÅÀ¯¤Ï¡¢½ñÊªÌä²°¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢½ÐÈÇ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í³Ê¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£»Å»ö¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍê¤ß»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¶¸²Î¡×¤Ë¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶¸²ÎËÜ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï·È¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ç¶¸Ì¾¤Ç¶¸²Î¤ò±Ó¤ó¤ÀµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÌÈø½ÅÀ¯¡¦¾¡Àî½Õ¾ÏÉ®¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¹ç»Ñ¶À¡Ù¡ÊÊ¸²½°ä»º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
°ÊÁ°¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö½÷Ïº¤Î¶Ó³¨¡×¤ò´ë²è¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëË´È¬¤¿¤Á¤¬¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨»Õ¤ò»È¤¨¡£²ÎËû¤ÏÌµÌ¾¤À¤«¤é¤À¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²ÎËû¤ò³°¤·¤ÆËÌÈø À¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢½ÅÀ¯¤À¤±¤Ï¡Ö²¶¤ã²Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö²¶¤ã¶î¤±½Ð¤·¤ÎÅÛ¤Î³¨¤Ï»³¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¤¬Íî¤ÁÃå¤¯Àè¤Î²èÉ÷¤âÂçÂÎ¤ÏÆÉ¤á¤ó¤À¤è¡£¤±¤É¡¢²Î¤Ï¤«¤é¤¤·ÆÉ¤á¤Í¤¨¤ó¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¢¤¤¤Ä¤¬¡¢¿Í¿¿»÷¤Î³¨¤ò¤ä¤á¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢À¸³¶¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄï»Ò¤òÇÚ½Ð¤·¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿½ÅÀ¯¤é¤·¤¤¡ÖÌÜÍø¤¡×¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉúÀþ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖËí³¨¡×¤¬Èá»´¤Ê²áµî¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¶ì¤·¤á¤ë
ÄÕ½Å¤Ï¡¢²ÎËû¤Ë¿·¤·¤¤ËÜ¤Î³¨¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØËí³¨¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£À¹Ô°Ù¤äÀÉ÷Â¯¤òÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö½Õ²è¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡ÖËí³¨¡×¡Ö±ðËÜ¡×¡Ö¾Ð¤¤³¨¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¡ÖËí³¨¡×¤Ï³ê·Î¡¦É÷»ÉÅª¤Ê¸ØÄ¥É½¸½¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ý¥ë¥Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¡×¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËí³¨¡©¡×¤È¡¢¤È¤Þ¤É¤¦²ÎËû¤Ë¡¢¡ÖÍÌ¾¤Ê³¨»Õ¤ÏËí³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÌ¾¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É½¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤µ¡£²æÐÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤Ä¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤Í¤§¤è¡×
ÄÕ½Å¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËí³¨¤ò²ÎËû¤Ë¸«¤»¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê½÷¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«ÁÛÁü¤·¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÎËû¤ÎÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢µ´ÃÜ¤ÎÊì¿Æ¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
µÔÂÔ¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Çµ¡·ù¤Î¤¤¤¤»þ¤À¤±¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤µÛ¤¦¤«¤¤¡×¤ÈÅâ´Ý¤ò¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤ËÊú¤´ó¤»¤ëÊì¿Æ¡£¤±¤ì¤É¡¢²ÎËû¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤éµ´¤Ç¤â¡¢Í¥¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ËÜÅö¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ò²Ð»ö¤Î»þ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤«¤é¡¢²¼³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ ¡È¤¢¤¿¤·¤òÉÁ¤¤¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤«¤¤¡©¡¡»¦¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ãË°¤Â¤é¤º¡É ¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÊì¿Æ¤Î¸¸³Ð¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Àî¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿Ï²¿Í¡Ê¹âÌÚ¾¡Ìé¡Ë¤Þ¤Ç¸¸³Ð¤Ç¸½¤ì¡¢Æó¿Í¡Ê¤Î¸¸³Ð¤Ë¡Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¿Í»¦¤·¤¬ÉÁ¤¯³¨¤«¤¤¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤ï¤ì¤Æ¶ì¤·¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µ´ÃÜ¤ÎÊì¿Æ¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¿¶¤ê²ò¤¤¤¿Åâ´Ý¡¡NHKÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¼«Ê¬¤é¤·¤¤³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È
ÌÏ¼Ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¿´¤ò¤«¤é¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ°ì¿´ÉÔÍð¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿²ÎËû¡£
¤±¤ì¤É¤â¡Ö¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸Ê¤¬ÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤ÏÀ¨»´¤Ê²áµî¡£¤½¤Î²áµî¤Î¸¸³Ð¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢¹õËÏ¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤ÆË×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÎËû¡£
²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ó¤Ê¡ÖÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤±¤ËÄÕ½Å¼«¿È¤âÇº¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤Ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ì¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤ò¤Î¤³¤à¼Ô¤Ë¤·¤«¤º¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÏÀ¸ì¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤Æ¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡ØÃÎÇ·¼ÔÉÔÇ¡¹¥Ç·¼Ô¡¢¹¥Ç·¼ÔÉÔÇ¡³ÚÇ·¼Ô¡Ù
¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¡×¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¡ÖÁÏºî¤¹¤ë¤È¤¤ÏÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢À¼¤ò¹Ó¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ÎËû¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Î²¼³¨¤ò»ý¤Á¡¢ÇÑ»û¤ÎÃæ¤Ë±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ³°½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Î»Ñ¤ËÊì¿Æ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿Ï²¿Í¤ò¼«Ê¬¤¬»¦¤·¤¿Ï²¿Í¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢²¥¤ê»¦¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤Ë»ß¤á¤é¤ì¡ÖÉÁ¤±¤Ê¤¤¡Ä¤³¤ó¤Ê¿Í»¦¤·¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²ÎËû¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Ï¸«¤Æ¤¨¤±¤É¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ã¤¿¤é¤·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤·¤¤¡Ö²¶¡ª¤½¤ÎËÜ¸«¤Æ¤¨¡ª¡×¤È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡È¥¥é¥¥é´¶¡É¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤¢ÅÁ¤ï¤é¤Í¤¨¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
²ÎËû¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ2²ó½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¡Ö³¨»Õ¤È¤·¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌ´¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÄÕ½Å¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡ÈÌ´¡É¤Ï³ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤¹¤ëÀ¥Àî¡Ê¾®¼ÆÉ÷¹á¡Ë¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âº·É¤¹¤ë¸»Æâ¤ò½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Äï¤È¤·¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÎËû¤òµß¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¼º¤Ã¤¿¡ÈÌ´¡É¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢²ÎËû¤ÈÄÕ½Å¤ò½õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤¿Ä»»³ÀÐ±í¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐ±í¤¬¡¢²ÎËû¤ò²áµî¤ÎË´Îî¤«¤é²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£