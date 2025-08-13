ピーチ尽くしで真夏を彩る！果肉感たっぷりのスタバ新作ビバレッジ
スターバックスから、真夏にぴったりなピーチを主役とした新作ビバレッジが登場！2025年8月1日に「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ(R)」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」が発売され、2025年8月8日には、“さらにピーチの果肉感を楽しめる”という新たな一杯「More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」が登場した。
【写真】「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」のトッピング部分。とろけるような甘さと華やかな桃の香りが楽しめる
今夏の新作「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/イートイン720円 テイクアウト707円)は、”完熟したピーチ”の柔らかでとろけるような甘さと、幸せな気分になれる甘い香りが特徴！白桃ピューレを使用したドリンクベースと氷をブレンドしたボディ、白桃をそのまま頬張ったかのような、みずみずしく果肉感あふれるピーチ果肉、ホイップクリームで構成した一杯となっており、最上部には、“完熟した桃の甘い香り”にこだわったピーチソース＆ピーチフレーバーパウダーがのっている。
実際に飲んでみると、氷がブレンドされていることで意外にもさっぱりとした味わい！ボトムにある、しっかりと甘いピーチ果肉と絶妙なバランスで、最後まで飽きずに飲むことができる。
構成はそのままに、上述の商品にさらにピーチ果肉をトッピングしたのが最新作の「More ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」(Tallサイズのみ/イートイン790円 テイクアウト776円)だ。いずれも、最初のひと口から最後のひと口までピーチの味わいを余すことなく楽しめる一杯。ネーミング通り、まるで天国へ誘うような“ヘブンリー ピーチ”で、この夏ならではの特別なひとときを過ごしてみては？
また、「チラックス ソーダ ピーチ」(Tallサイズ〜/イートイン590円〜 テイクアウト579円〜)は、爽快な炭酸と香り高いフルーツの組み合わせを堪能できるビバレッジだ。レモン、ライム、グレープフルーツなど10種類以上の香りをブレンドしたグリーンシトラスフレーバーシロップと、炭酸、とろけるような甘さのピーチ果肉を合わせたものとなっており、シュワシュワッと心地よい炭酸の喉越しを楽しむことができる。
そして、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」(Tallサイズ〜/イートイン630円〜 テイクアウト618円〜)は、ゴロゴロとしたジューシーなピーチの果肉と、ほどよく渋みのあるブラックティーを合わせた、大人味の一杯。香り高くすっきりとしたブラックティーが完熟ピーチの甘みとバランスよく調和し、軽やかな味わいに仕上がっている。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
