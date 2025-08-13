¿¹ÊÝJ¡¢9·î¥á¥¥·¥³Àï&¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬·èÄê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬9·î¤ËÎ×¤à¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Àï¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ï9·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü11»þ)¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£¡ØNHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØU-NEXT¡Ù¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®(ÍÎÁ)/¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¡ØNHK¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇÆ±»þ/¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ï9·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢19»þ37Ê¬(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü8»þ37Ê¬)¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£¡ØNHK BS¡Ù¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ØU-NEXT¡Ù¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®(ÌµÎÁ)/¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
