東京ジャイアンツタウンで過ごす、熱くてにぎやかな夏の2日間！ジャイアンツファン必見の夏祭りが初開催
読売ジャイアンツの新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」では、2025年8月23日(土)・24日(日)の2日間、「共立メンテナンス presents Gタウン夏祭り2025」が開催される。本イベントは、東京ジャイアンツタウンの「GROWING PARTNER」である株式会社共立メンテナンスのサポートにより実現したもので、スタジアムでは初の夏祭り開催となる。両日とも入場は無料で、誰でも自由に参加が可能だ。
【写真】23日(土)に人気お笑いコンビ「ママタルト」が登場
会場では、スーパーボールすくいやヨーヨー釣りなどの縁日ブースが出店されるほか、球団公式グッズショップ「GIANTS STORE」も特別出店する。グルメコーナーでは、焼きそばやかき氷といった定番夏祭りフードのほか、ジャイアンツカレーやジャビットドーナツなどオリジナルメニューも販売される。
また、特設ステージでは地元団体によるパフォーマンスが披露される予定で、来場者はヤグラを囲んで盆踊りに参加することが可能。
さらに、ステージにはジャイアンツファンとして知られる人気ゲストも登場。23日はお笑いコンビ「ママタルト」と7人組ボーイズグループ「THE SUPER FRUIT」、24日は実力派コンビ「囲碁将棋」が登場し、イベントを盛り上げる。
共立メンテナンスは全国で学生寮「学生会館ドーミー」やホテル「ドーミーイン」「共立リゾート」などを展開しており、当日は同社学生寮に居住する大学生も運営に参加する。
■開催概要
日時：8月23日(土)・24日(日)15時〜20時
※開場時間は変更となる場合あり
※荒天時は中止。中止時は「東京ジャイアンツタウン」公式サイトにて発表。
会場：ジャイアンツタウンスタジアム(東京都稲城市)
入場料：無料
内容：
・ジャイアンツ盆踊り
・お祭りステージ(ゲスト出演あり)
・縁日(スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、射的、わなげ)
・グルメ屋台(焼きそば、かき氷、ジャイアンツカレー、ジャビットドーナツほか)
・球団公式グッズショップ「GIANTS STORE」のグッズ販売(定番の応援アイテムや、夏祭りにあわせた新作アイテム多数)
・ワークショップ(自由研究テーマあり)
・スポーツ体験エリア「Dormy PARK」(10時〜17時)
■主な出演者・ステージ内容
【8月23日(土)】
・ママタルト
・THE SUPER FRUIT ほか
・東京盆踊りの会(演舞・指導)
【8月24日(日)】
・囲碁将棋 ほか
・東京盆踊りの会(演舞・指導)
■そのほか、注目のコンテンツ！
GIANTS STORE特別出店
花火とジャイアンツパペットを描いた新作グッズ(和風巾着、ガラスマグカップ、竹うちわなど)が登場！
ドーミーキッズラボ！〜大学生とあそぶ、わくわく自由研究〜
牛乳パックを使ったカメラ作りやUVビーズのブレスレット制作体験
Dormy PARK(ドーミーパーク)
サブグラウンドでスポーツ体験ができる無料エリア(ボール、バットなどの用具持込は不可。野球グローブは可)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
東京ジャイアンツタウンが開業して初めての夏を迎え、初めてとなる夏祭りは、Gタウンを丸ごと感じられる一日になればと思い、企画しています。ジャイアンツはもちろんのこと、東京ジャイアンツタウンならではのコンテンツをふんだんに詰め込み、ジャイアンツファンや地域の方のつながりの場となってもらえたら嬉しいと考えています。
ーー今回のイベントのイチオシは？
ジャイアンツ盆踊り、ジャイアンツファンのお笑い芸人さんらによるお笑いライブ、ジャイアンツオリジナルの景品がもらえる縁日などです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
東京ジャイアンツタウンで初開催の夏祭りでこの夏一番の思い出を作ってください。
笑顔あふれる縁日やにぎやかなステージ、夏祭り気分を盛り上げる絶品メニューが勢ぞろいする本イベント。今年の夏は、東京ジャイアンツタウンの夏祭りで最高の思い出を作ろう。
