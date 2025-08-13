相葉雅紀、嵐メンバーに刺激「お互いに鼓舞しあっています」
嵐の相葉雅紀が13日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われたテレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜 後9：00）の「キャスト大集合！夏の大感謝祭イベント」に登場。その後に行われた囲み取材に応じた相葉が、放送中の連ドラ主演を務めている松本潤、櫻井翔とのエピソードについて明かした。
【集合カット】豪華すぎる面々が浴衣で登場！笑顔をみせる大森南朋＆相葉雅紀＆松下奈緒ら
本作について、嵐メンバーからの反響を聞かれた相葉は「松潤が見てるっていうのを南朋さん経由で聞きました（笑）」と、大河ドラマ『どうする家康』で松本と共演し、『大追跡』では相葉と共演する大森南朋から耳にし「あ、本当ですか？」と驚いたことを明かした。
共に囲み取材に参加していた大森は「たぶん照れくさいんでしょうかね（笑）。こっちも見てますって送りました」と笑う。
相葉は「櫻井（翔）君とも『どこまで（撮影）いってる？』っていう会話にもなりますし、お互いに鼓舞しあっています。それぞれ頑張っているという話は聞いているので、刺激になります」と語っていた。
本作は、同局の水曜午後9時枠に10年ぶりに誕生した新作ドラマ。現代捜査のキーマンとも言うべき最先端のプロフェッショナル集団、【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】が舞台。【SSBC】の中に新設された、殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する捜査一課を専門に支援する別班“SSBC強行犯係”のメンバー、そして彼らを取り巻く人々の活躍を描く。
イベントにはほかに、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市も登場した。
