8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡× ¡ØHSP¡Ù
HSP
¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡ÚHSP¡Û
HSP¤È¤Ï¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤´¶¼õÀ¤¬¹â¤¯¿Í°ìÇÜÉÒ´¶¤Êµ¤¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò»Ø¤·
¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ëÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È
¿Í¸ý¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«¿È¤¬HSP¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡ÖHSP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§HSP¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆÃÀ¡É
¢§¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¼ýÏ¿Á°¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÁ°¼¼¤¬¤«¤Ê¤ê¶ìÄË¤Ê°ë»³¤µ¤ä¤«
¢§¸Þ´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÉÒ´¶¤ÇÂç¤¤Ê²»¤¬ÉÝ¤¤ÀýÆâÌ´ºÚ
¢§¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â²á¤®¤Æ±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æµã¤¯½»µÈÈþµª
¢§Á¡ºÙ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½³è¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¡ª
¢§ACEesÆá¿ÜÍºÅÐ¤È¹Í¤¨¤ë¡ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ó¡É¤ÎÆÃÀ¤È¤Î¾å¼ê¤Ê¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¤Ï¡©
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤DEEP¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤
¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ª
Ëè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÎÊÌ¥·¥ê¡¼¥ºÈÖÁÈ¡ª
Æü¡¹¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é
Á°¸þ¤¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
MC
¾åÅÄ¿¸Ìé
¥á¥ó¥Ð¡¼
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò
¥²¥¹¥È
Æá¿ÜÍºÅÐ(ACEes)¡¿
°ë»³¤µ¤ä¤«¡¦½»µÈÈþµª¡¦ÉðÅÄÍ§µª(HSPÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼)¡¦ÀýÆâÌ´ºÚ¡¡¡¡¢¨50²»½ç