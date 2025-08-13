◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月12日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。5―5の6回無死一、二塁で遊直に倒れてまさかの三重殺に終わった。

5―5の6回無死一、二塁での第4打席。左腕バークとの対戦で、カウント2―2から外角速球にうまく合わせて二塁ベース付近へライナーではじき返したが、遊撃ネトの正面。ネトが二塁ベースを踏み、一塁へ転送して三重殺が完成した。まさかの結果に大谷もぼう然と立ち尽くすしかなかった。

エンゼルスの球団広報公式X（旧ツイッター）によると、エンゼルスがトリプルプレーを達成したのは2023年8月18日のレイズ戦以来、球団8度目という。

ドジャースが三重殺を許したのは2024年9月24日のパドレス戦で9回無死一、二塁からロハスが三ゴロで三重殺に倒れて以来だった。

SNS上では「トリプルは大谷悔しいだろうなぁ」「大谷さんトリプルプレイってアメリカでも話題になるでしょう」「ネトが1人で取ってベース踏んでスローのトリプルって凄い 大谷も食らったの初めてでは？」などと驚きの声が寄せられた。