長期旅行の頼れる相棒に。上質な操作性と大容量が魅力の【サムソナイト】製スーツケースがAmazonで販売中！
洗練デザインと安心の収納力が旅を変える！【サムソナイト】の大型スーツケースがAmazonで販売中！
インターセクトは、その「交差する」という意味が表す通り、バーティカル(縦)とホリゾンタル(横)のグルーブ(溝)斜線が交差したデザインが特徴で、光沢のある外観がプレミアムな印象を演出する。外側から見た時にフレームのアルミ部分が薄く見えるデザインになっており、さらに洗練された外観を生み出している。高級感のある仕上がりで、性別年齢層問わず使いやすいデザイン。
外観は縦横に交差する溝のデザインが特徴で、上品な光沢感が高級感を演出するハードタイプのフレームスーツケースとなっている。
容量は93Lと大容量で、荷崩れ防止ストラップやウェットポケットなど実用的な内装設計で長期旅行にも対応可能な仕様となっている。
ダブルホイール仕様により、凹凸のある道でも安定したスムーズな走行が可能で、移動中のストレスを軽減してくれる。
トップハンドルは手になじむ快適な握り心地で、取り回しがしやすく、旅先でも扱いやすい工夫が詰まっている。
